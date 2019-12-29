Газпром и «Нафтогаз» пока не смогли согласовать текст договора

Российский Газпром и «Нафтогаз Украины» пока не согласовали тексты соглашений по транзиту газа, сообщил глава украинской компании Андрей Коболев.
Коболев сообщил в Facebook, что «борьба идет за каждую запятую». Он отметил «определенный прогресс», но сообщил, что «согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет».
Как сообщил глава «Нафтогаза»? обсуждаются межоператорские соглашения, договор об организации транзита и урегулирование взаимных претензий по контрактам 2009 года.
«Нафтогаз» хочет снизить риски, связанные со строительством российского газопровода «Северный поток – 2». Кроме того, Киев готов «отказаться от своих судебных претензий только взамен на что-то равноценное».
Коболев заявил, что не обсуждаются Крым, прямые закупки у Газпрома, «долг Януковича и другие не-газовые вопросы».
Напомним, стороны подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию. В рамках соглашения Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов.
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Последнее: Российский Газпром и «Нафтогаз Украины» пока не согласовали тексты соглашений по транзиту газа, сообщил глава украинской компании Андрей Коболев. Коболев сообщил в Facebook, что «борьба идет за каждую запятую». Он отметил «определенный прогресс», но сообщил, что «согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет». Как сообщил глава «Нафтогаза»? обсуждаются межоператорские соглашения, договор об организации транзита […]
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