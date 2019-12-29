Россияне стали реже обращаться для ремонта авто на СТО

Рынок услуг авторемонта в РФ отличается от аналогичных сервисов в других странах. Россияне, как свидетельствует статистика, стали в последнее время реже обращаться на СТО.

Традиционно в РФ еще со времен СССР исправление неполадок в автомобиле осуществлялось самим автовладельцем в собственном гараже. Эта практика всегда отличала россиян от иностранцев, предпочитающих сдавать машину для ремонта в сервисные центры. Как утверждают эксперты, в последнее время практика устранения неисправностей собственными силами в РФ снова вернулась. Вот уже много лет подряд РФ стабильно числится в списке лидеров по объему «саморемонтов». Стоит отметить, что подобная традиция появилась в годы существования Советского Союза из-за отсутствия в нем достаточного количества автосервисов.

Сейчас же как показывают статданные, средний показатель заезда россиян на станцию техобслуживания составляет порядка четырех раз в год. Из них два случая приходится на услуги восстановления покрытия шин, один раз – прохождение технического осмотра, и только один раз из указанных случаев затрагивает ремонт транспортного средства. Привычка самостоятельно осуществлять все работы по обслуживанию машины вплоть до замены и ремонта деталей отображается и на данных СТО, число визитов в сервисы уменьшилось за последние годы практически вдвое. Среднее количество обращений в техслужбы на количество автовладельцев по всей стране составляет около двух раз в год на одну единицу. Соответственно, большее распространение получил рынок розничной продажи запчастей, причем аналогичной ситуации нет ни в одной европейской стране. Более того, в Европе нельзя найти СТО, не торгующие запчастями, как это бывает в России.

Даже с ростом технологичности транспортных средств россияне не спешат обращаться к профессионалам, предпочитая разбираться с «железным конем» самостоятельно, пытаясь понять тонкости механизмов и конструкций. Немало способствует этому и распространение видеосоветов от блогеров на YouTube. При этом, заверяют эксперты, подобного рода самостоятельный ремонт нередко вызывает еще большие проблемы. Потому в каждом случае поломки есть смысл выбрать помощь специалистов.

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Последнее: Рынок услуг авторемонта в РФ отличается от аналогичных сервисов в других странах. Россияне, как свидетельствует статистика, стали в последнее время реже обращаться на СТО. Традиционно в РФ еще со времен СССР исправление неполадок в автомобиле осуществлялось самим автовладельцем в собственном гараже. Эта практика всегда отличала россиян от иностранцев, предпочитающих сдавать машину для ремонта в сервисные […]