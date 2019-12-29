В Польше желание поставить памятник Гитлеру объявили своим внутренним делом

29.12.2019, 0:58, Новости дня

Журналист Марек Щверчиньский заявил, что президент РФ Владимир Путин, назвавший посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского «сволочью», вмешивается во внутренние дела Польши.

Щверчиньский заявил, что глава российского государства хочет «рассорить» Варшаву с союзниками и «подорвать» польскую «точку зрения, которая <…> могла бы привлечь внимание всего мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на Polityka.pl.

Щверчиньский считает, что в 2020 году начнется борьба за формулирование истории. Он считает, что РФ собирается изобразить поляков главными русофобами в Европе.

Во вторник Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии, который в 1930-х годах обещал поставить памятник Гитлеру.



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Последнее: Журналист Марек Щверчиньский заявил, что президент РФ Владимир Путин, назвавший посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского «сволочью», вмешивается во внутренние дела Польши. Щверчиньский заявил, что глава российского государства хочет «рассорить» Варшаву с союзниками и «подорвать» польскую «точку зрения, которая <…> могла бы привлечь внимание всего мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на Polityka.pl. Щверчиньский […]

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