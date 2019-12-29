В Польше желание поставить памятник Гитлеру объявили своим внутренним делом

Журналист Марек Щверчиньский заявил, что президент РФ Владимир Путин, назвавший посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского «сволочью», вмешивается во внутренние дела Польши.
Щверчиньский заявил, что глава российского государства хочет «рассорить» Варшаву с союзниками и «подорвать» польскую «точку зрения, которая <…> могла бы привлечь внимание всего мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на Polityka.pl.
Щверчиньский считает, что в 2020 году начнется борьба за формулирование истории. Он считает, что РФ собирается изобразить поляков главными русофобами в Европе.
Во вторник Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии, который в 1930-х годах обещал поставить памятник Гитлеру.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Журналист Марек Щверчиньский заявил, что президент РФ Владимир Путин, назвавший посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского «сволочью», вмешивается во внутренние дела Польши. Щверчиньский заявил, что глава российского государства хочет «рассорить» Варшаву с союзниками и «подорвать» польскую «точку зрения, которая <…> могла бы привлечь внимание всего мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на Polityka.pl. Щверчиньский […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Geely обновила популярный седан Geely Vision / 12 декабря
- Автоновости: В России подорожают все автомобили марки Volvo / 17 декабря
- Гончарук анонсировал увольнение ряда одесских чиновников после пожара в здании на Троицкой / 8 декабря
- Чиновники закупали старое и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов по завышенным ценам и оформляли, как новое – СБУ / 18 декабря
- Доллар немного вырос относительно рубля / 2 декабря
- В НАТО утвердили планы по безопасности Польши и Прибалтики / 4 декабря
- Автоновости: T – значит «кроссовер»: Volkswagen зарегистрировал сразу три новых имени / 27 декабря
- Найдена еще одна причина вымирания динозавров / 25 декабря