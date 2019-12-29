Стрелков предрек скорую гибель сотен «русских солдат» на Востоке: «Путину глубоко плевать»

Турция готовится ввести свои войска в Ливию, где уже орудуют несколько тысяч российских наемников ЧВК «Вагнер». Это обернется для РФ прямым военным столкновением и огромными жертвами, уверен бывший предводитель «ДНР» Игорь Стрелков.

«Экс-министр обороны» террористической «ДНР» Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин) бьет тревогу из-за участия России в ливийском конфликте. Он уверен, что новая афера Кремля обернется огромными потерями.

Гиркин обратил внимание на подготовку Анкары ко вводу своих войск в Ливию. Цель операции — разгромить силы фельдмаршала Халифа Хафтара, которого Кремль поддерживает своими «вагнеровцами».

Если Анкара введет свои войска в Ливию, то прямое военное столкновение с российскими наемниками будет неизбежно и турки церемониться не станут. «Для русских людей (новость) чрезвычайно важна, так как речь идет о судьбах (вернее — о жизни и смерти) многих сотен русских солдат, в качестве наемников сражающихся в Ливии в рядах «Вагнера»», — заявил Стрелков.

Он пришел к выводу, что Кремлю плевать на «вагнеровцев», которых тайно использует в Ливии. Стоит ожидать повторения бойни, которую ранее наемникам РФ устроили американцы в Сирии под Дейр-эз-Зором.

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Последнее: Турция готовится ввести свои войска в Ливию, где уже орудуют несколько тысяч российских наемников ЧВК «Вагнер». Это обернется для РФ прямым военным столкновением и огромными жертвами, уверен бывший предводитель «ДНР» Игорь Стрелков. «Экс-министр обороны» террористической «ДНР» Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин) бьет тревогу из-за участия России в ливийском конфликте. Он уверен, что новая афера Кремля […]