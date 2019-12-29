Двух освобожденных экс-беркутовцев из суда в Киеве увезли на бронеавтомобиле

Освобожденных 28 декабря под личное обязательство бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» Сергея Тамтуру и Александра Маринченко вывезли из Киевского апелляционного суда на бронированном автомобиле. Об этом сообщает LB.ua.

Оба экс-беркутовца являются обвиняемыми в убийстве протестующих на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Издание отмечает, что между собравшимися возле суда недовольными решением суда гражданами и выезжавшими машинами стояли несколько рядов сотрудников полиции и Национальной гвардии.

Волонтер Роман Синицын написал в Facebook, что под судом была драка.

«Двух «беркутов» с дракой вывезли из-под суда. Встретимся под СИЗО, остальные трое там», – отметил он.

Двох беркутів з бійкою вивезли з під суда. Зустрінемось під СІЗО, інші троє там Posted by Roman Sinicyn on Laupäev, 28. detsember 2019

28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство Маринченко и Тамтуру, а также содержавшихся под стражей бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского. Присутствующие на заседании встретили решение судей криками «Ганьба!»

Прокурор в ходе слушаний зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором говорится, что экс-беркутовцы включены в списки на обмен с ОРДЛО.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы «черной роты» «Беркута» Зинченко, Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Тамтура и Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд отпустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, в октябре меру пресечения для него смягчили до ночного домашнего ареста. 20 декабря суд отпустил под домашний арест Маринченко, остальных оставил под стражей еще на два месяца. 27 декабря суд начал рассматривать апелляцию на их арест. В заседании принимает участие новая группа прокуроров, назначенных генпрокурором Русланом Рябошапкой.

После встречи «Нормандской четверки» в Париже в декабре стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря.

Террористы «ДНР» подтвердили, что предварительная дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле «87 на 55».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Освобожденных 28 декабря под личное обязательство бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» Сергея Тамтуру и Александра Маринченко вывезли из Киевского апелляционного суда на бронированном автомобиле. Об этом сообщает LB.ua. Оба экс-беркутовца являются обвиняемыми в убийстве протестующих на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. Издание отмечает, что между собравшимися возле суда недовольными решением суда гражданами и […]