Наука: Когда плакать полезно: новое в диагностике болезни Паркинсона

Исследования показывают, что анализ слёз может помочь докторам диагностировать болезнь Паркинсона. В слезах людей с этим заболеванием повышен уровень особого белка, олигомерного альфа-синуклеина.

«Мы считаем, что наше исследование первым показало, что слезы могут стать надежным, недорогим и неинвазивным биологическим маркером болезни Паркинсона», — говорит один из авторов работы, Марк Лью.

Лью говорит, что его группа исследовала слёзы потому, что они содержат разные белки, созданные секреторными клетками слёзных желез. Содержание белков в слезах зависит от работы нейронов. А из-за того, что болезнь Паркинсона может влиять на функционирование нейронов вне мозга, исследователи предположили, что любые изменения в состоянии нервной системы могут отражаться и в уровне белков в слезах.

Исследование проводилось так: команда сравнила слёзы людей одинакового возраста и пола, 55 из них были с Паркинсоном и 27 – здорового контроля. В образцах нашли четыре вида белков и проанализировали их.

Исследователи обнаружили различия в уровне альфа-синуклеина в слезах людей с болезнью Паркинсона. Помимо этого, изменялся и уровень олигомерного альфа-синуклеина. Именно с ним связывают механизмы, разрушающие нервную систему у больных Паркинсоном.

Примечательно, что у паркинсонических пациентов уровень альфа-синуклеина был меньше почти в 2 раза, а вот показатели олигомерного альфа-синуклеина, наоборот, выше примерно в 5 раз по сравнению с нормой.

«Вдохновляет то, что порой простые слёзы могут помочь неврологам определить наличие заболевания без нарушения кожного покрова, — говорит Лью. — И потому, что болезнь Паркинсона может начаться задолго до появления первых симптомов. А эти показатели могут быть полезными в диагностике или даже лечении болезни на ранних стадиях».

Сейчас необходимо провести больше исследований, причем в больших группах. Это поможет понять, могут ли эти изменения уровня белка обнаруживаться в слезах на самых ранних стадиях заболевания до обнаружения симптомов.

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