Marisol — Из России с любовью и бомбами

29.12.2019, 0:35, Разное

Питерский ответ сирийскому рэперу. Премьера клипа.

В сентябре «Новая» опубликовала клип сирийского рэпера Амира аль Муарри «По всем фронтам». Обращаясь к россиянам, он описал ситуацию в Сирии, как видят ее обычные люди. Амиру ответила клипом на клип рэпер из Петербурга Mari Marisol:

«Когда я услышала его трек, я подумала: «Ого! Он настолько крут, что занимается творчеством в нереально тяжелых условиях. И захотела написать ответ, выразить свою печаль и злость по отношению к действиям РФ в Сирии. Я не могу молчать, когда великая человеческая трагедия происходит по вине, в том числе, моей родной страны».

«…Зачем я родилась в стране,
Где людоеды делают ракеты
От рассветов до смертельных закатов
Отнимая жизни под прикрытием пропаганды…

…Как музыкой остановить
Пытки в тюрьмах,
Как словом остановить
ковровые бомбардировки?

Сжать руки братьев
И сестёр по музыке.
Грустно так вспомнить,
Что русские бывают не убийцами

Кому-то снится мир,
Но получается лишь война,
Кровью заплатить за брата.
Россия открыла врата,
Но это врата ада»

Ян Шенкман
спецкор

Источник: Новая газета



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Последнее: Питерский ответ сирийскому рэперу. Премьера клипа. В сентябре «Новая» опубликовала клип сирийского рэпера Амира аль Муарри «По всем фронтам». Обращаясь к россиянам, он описал ситуацию в Сирии, как видят ее обычные люди. Амиру ответила клипом на клип рэпер из Петербурга Mari Marisol: «Когда я услышала его трек, я подумала: «Ого! Он настолько крут, что занимается […]

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