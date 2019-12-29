Marisol — Из России с любовью и бомбами

Питерский ответ сирийскому рэперу. Премьера клипа.
В сентябре «Новая» опубликовала клип сирийского рэпера Амира аль Муарри «По всем фронтам». Обращаясь к россиянам, он описал ситуацию в Сирии, как видят ее обычные люди. Амиру ответила клипом на клип рэпер из Петербурга Mari Marisol:
«Когда я услышала его трек, я подумала: «Ого! Он настолько крут, что занимается творчеством в нереально тяжелых условиях. И захотела написать ответ, выразить свою печаль и злость по отношению к действиям РФ в Сирии. Я не могу молчать, когда великая человеческая трагедия происходит по вине, в том числе, моей родной страны».
«…Зачем я родилась в стране,
Где людоеды делают ракеты
От рассветов до смертельных закатов
Отнимая жизни под прикрытием пропаганды…
…Как музыкой остановить
Пытки в тюрьмах,
Как словом остановить
ковровые бомбардировки?
Сжать руки братьев
И сестёр по музыке.
Грустно так вспомнить,
Что русские бывают не убийцами
Кому-то снится мир,
Но получается лишь война,
Кровью заплатить за брата.
Россия открыла врата,
Но это врата ада»
Ян Шенкман
спецкор
Источник: Новая газета
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Последнее: Питерский ответ сирийскому рэперу. Премьера клипа. В сентябре «Новая» опубликовала клип сирийского рэпера Амира аль Муарри «По всем фронтам». Обращаясь к россиянам, он описал ситуацию в Сирии, как видят ее обычные люди. Амиру ответила клипом на клип рэпер из Петербурга Mari Marisol: «Когда я услышала его трек, я подумала: «Ого! Он настолько крут, что занимается […]
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