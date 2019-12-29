«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Норвичем», «Вест Хэм» без Ярмоленко проиграл «Лестеру». Результаты 20-го тура АПЛ

28 декабря состоялись семь матчей 20-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.

«Брайтон» – «Борнмут» – 2:0

Голы: Джаханбахш, 3, Муй, 79

«Уотфорд» – «Астон Вилла» – 3:0

Голы: Дини, 42, 67 (пенальти), Сарр, 71

Удаление: Мариаппа, 57 («Уотфорд»)

«Норвич» – «Тоттенхэм» – 2:2

Голы: Вранчич, 18, Орье, 61 – Эриксен, 55, Кейн, 83 (пенальти)

«Вест Хэм» – «Лестер» – 1:2

Голы: Форнальс, 45 – Ихеаначо, 40, Грей, 56

Нереализованный пенальти: Грей, 15 («Лестер»)

Украинский полузащитник хозяев Андрей Ярмоленко не попал в заявку на матч из-за травмы.

«Саутгемптон» – «Кристал Пэлас» – 1:1

Голы: Ингс, 74 – Томкинс, 50

«Ньюкасл» – «Эвертон» – 1:2

Голы: Шер, 56 – Калверт-Льюин, 13, 64

«Бернли» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2

Голы: Марсьяль, 44, Рашфорд, 90+5

Еще три матча 20-го тура чемпионата Англии пройдут 29 декабря: «Арсенал» – «Челси» (16.00), «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» (18.30), «Манчестер Сити» – «Шеффилд» (20.00).

После этих матчей турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» с 52 очками и двумя матчами в запасе, «Лестер» – второй, у команды 42 балла.

Турнирная таблица АПЛ:

Скриншот: premierleague.com

Скриншот: premierleague.com

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 28 декабря состоялись семь матчей 20-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги. «Брайтон» – «Борнмут» – 2:0 Голы: Джаханбахш, 3, Муй, 79 «Уотфорд» – «Астон Вилла» – 3:0 Голы: Дини, 42, 67 (пенальти), Сарр, 71 Удаление: Мариаппа, 57 («Уотфорд») «Норвич» – «Тоттенхэм» – 2:2 Голы: Вранчич, 18, Орье, 61 – Эриксен, 55, Кейн, 83 (пенальти) «Вест Хэм» – «Лестер» – 1:2 Голы: […]