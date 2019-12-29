«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Норвичем», «Вест Хэм» без Ярмоленко проиграл «Лестеру». Результаты 20-го тура АПЛ

28 декабря состоялись семь матчей 20-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.
«Брайтон» – «Борнмут» – 2:0
Голы: Джаханбахш, 3, Муй, 79
«Уотфорд» – «Астон Вилла» – 3:0
Голы: Дини, 42, 67 (пенальти), Сарр, 71
Удаление: Мариаппа, 57 («Уотфорд»)
«Норвич» – «Тоттенхэм» – 2:2
Голы: Вранчич, 18, Орье, 61 – Эриксен, 55, Кейн, 83 (пенальти)
«Вест Хэм» – «Лестер» – 1:2
Голы: Форнальс, 45 – Ихеаначо, 40, Грей, 56
Нереализованный пенальти: Грей, 15 («Лестер»)
Украинский полузащитник хозяев Андрей Ярмоленко не попал в заявку на матч из-за травмы.
«Саутгемптон» – «Кристал Пэлас» – 1:1
Голы: Ингс, 74 – Томкинс, 50
«Ньюкасл» – «Эвертон» – 1:2
Голы: Шер, 56 – Калверт-Льюин, 13, 64
«Бернли» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2
Голы: Марсьяль, 44, Рашфорд, 90+5
Еще три матча 20-го тура чемпионата Англии пройдут 29 декабря: «Арсенал» – «Челси» (16.00), «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» (18.30), «Манчестер Сити» – «Шеффилд» (20.00).
После этих матчей турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» с 52 очками и двумя матчами в запасе, «Лестер» – второй, у команды 42 балла.
Турнирная таблица АПЛ:
Скриншот: premierleague.com
Скриншот: premierleague.com
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 28 декабря состоялись семь матчей 20-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги. «Брайтон» – «Борнмут» – 2:0 Голы: Джаханбахш, 3, Муй, 79 «Уотфорд» – «Астон Вилла» – 3:0 Голы: Дини, 42, 67 (пенальти), Сарр, 71 Удаление: Мариаппа, 57 («Уотфорд») «Норвич» – «Тоттенхэм» – 2:2 Голы: Вранчич, 18, Орье, 61 – Эриксен, 55, Кейн, 83 (пенальти) «Вест Хэм» – «Лестер» – 1:2 Голы: […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Путин решил не ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности / 26 декабря
- Гончарук сообщил о запуске программы поддержки микро- и малого бизнеса, кредит составит 1,5 млн грн / 5 декабря
- Гендиректором «Российского экологического оператора» станет экс-глава Минстроя / 25 ноября
- Слепой сын построил старенькой маме домик / 9 декабря
- Расследовавший теракт в Домодедово следователь объявил голодовку в СИЗО / 28 ноября
- В Новосибирской области загорелся склад с пухом на площади 2100 кв. метров / 15 декабря
- Поплавский отметил 70-летие концертом в киевском Дворце спорта / 5 декабря
- Зеркаль о своей отставке: Не в моем случае работать над бумажками / 30 ноября