Две массовые драки произошли в Ростове-на-Дону

В ночь на 28 декабря в Ростове-на-Дону произошли две массовые драки, сообщают СМИ.

Как пишет «Комсомольская правда», «на Орбитальной схлестнулись пятеро мужчин». По словам очевидца, «один из них достал нож, чем нарушил правила кулачного боя за гаражами». Жертв удалось избежать, так как к месту драки прибыла полиция.

«Причины мужского конфликта: алкашка, Новый год и женщины», – сообщил свидетель инцидента.

Еще одна драка произошла в ресторане «Каньон», пишет «Московский комсомолец».

«В донской столице компании празднуют корпоративы», – говорится в сообщении.

Как пишет издание, «в конфликте приняли участие две компании». В драке участвовало 10 человек, обошлось без жертв.

Сотрудники ресторана вызвали полицию.

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