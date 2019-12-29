Мнение: 10 лет назад…

29.12.2019, 0:10, Разное

Продолжение. Начало здесь

21 декабря 2009 года (понедельник)

Приходил адвокат. Обговорили тактику защиты в кассационной инстанции. Честно говоря, большого смысла в этом не вижу. Чтобы мы ни говорили в суде, какие бы доводы ни приводили, какого бы мнения не были судьи Верховного Суда, решение будут принимать не они. Не сомневаюсь, что решение будет приниматься даже не в здании суда.

В казанском кремле прекрасно понимают, что я буду обжаловать в Верховном Суде России решения, вынесенные в Татарстане. Чтобы дело не ушло в надзорную инстанцию, есть два варианта:

1. Отменить приговор Кировского районного суда. Вариант маловероятный. Потому как признание меня невиновным будет означать признание виновным Минтимера Шариповича, организовавшего травлю своего бывшего пресс-секретаря.
2. Отменить приговор и…отправить дело на новое рассмотрение в другой суд. При этом не менять мне меры пресечения.
Впрочем, Кремль может принять решение о том, чтобы оставить приговор в силе и максимально затянуть прохождение дела до надзорной инстанции…

Судя по тому, что рассмотрение дела назначено на 15 января, отменять приговор никто не собирается. Не омрачать же день рождения потерпевшего! А свое 73-летие президент Татарстана, как известно, будет праздновать 19 января.

22 декабря 2009 года (вторник)

Воскресный проект обращения к Уполномоченному по правам человека, похоже, стал известен администрации. В батареи дали тепло, они теперь горячие, не притронешься, в камере стало теплее.

23 декабря 2009 года (среда)

Приходили жена и отец. Мне есть кого любить! Есть к кому стремиться на волю. Меня там ждут, я там нужен.
— Берегите себя, не нервничайте – сказал и жене, и отцу. — Я – не преступник. Я никого не убивал, не грабил, не насиловал….

Источник: Ирек Муртазин



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