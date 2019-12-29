В США создали робота-кота с повадками настоящего пушистого питомца

29.12.2019, 0:04, Разное

В США создали робота-кота, имеющего повадки настоящего пушистого питомца. Разработчики дали ему более строгое имя — Марс.
В отличие от существующих радиоуправляемых моделей, он абсолютно самостоятелен. Заряда батареи хватает на время до 3-х часов непрерывного активного общения с хозяином. Робот играет с разными предметами, издает урчание, когда его гладят, после просьбы подает лапку, что обычные коты предпочитают не делать. Очевидно, эту способность он перенял у робособаки, которую недавно создали в Китае для одиноких людей. Американский Марс — достаточно интеллектуально развитое «животное». Он обладает способностями к обучению, учитывая привычки владельца, а также «вступает в диалог», и чем больше с ним разговаривают, тем чаще робот мяукает. В дополнение робокот понимает около 20 команд. Марс любит играть с настоящими животными. Как реагируют живые коты на творение человеческого разума и рук, к сожалению, пока нет информации.

В продажу Марс поступит весной 2020 года, а приобрести его можно будет за 1,3 тысячи долларов. Кстати, робокота китайцы создали еще до робособаки. «Животные» не только развлекают одинокого человека, но в случае необходимости «собака» способна вызвать экстренные службы.



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