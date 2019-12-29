Мнение: Новая победа Путина и его друзей

29.12.2019, 0:01, Разное

Ура!!! Мы победители —  2019 Winners – пусть пока и на третьем месте, уступив США и Китаю.

Российские богачи, подсчитал Bloomberg, (https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-27/world-s-richest-gain-1-2-trillion-as-kylie-baby-sharks-prosper) за год стали богаче на $51 млрд, прибавив «в весе» на 21%.

Конечно, это еще не $500 млрд прибавки, как у американских миллиардеров. Но зато никаких глупостей – вроде сети свалок для продажи старых машин, на чем поднялся парень из Оклахомы. У нас все солидно – нефть, газ, металлы.

И перестаньте стонать о нищающей стране, падающих доходах населения и ужасающей медицине (https://t.me/SerpomPo/4891).

«Ключевой результат, которого нам предстоит добиться, — это реальные перемены в жизни людей, перемены, которые почувствуют граждане»,  о чем  на днях говорил президент,  достигнут. Порадуйте его.  Да, пока не у большинства. Но хоть у кого-то при Путине жизнь наладилась.

Например, по подсчетам русского Forbes, (https://www.forbes.ru/milliardery/390313-ozolochennaya-desyatka-samye-uspeshnye-rossiyskie-milliardery-2010-h) друг президента Геннадий Тимченко (на 📸 с Путиным) с 2010 года разбогател почти в 12 раз: с $1,9 до $22,7 млрд.

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Источник: СерпомПо



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