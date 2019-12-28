Противников закона о церквях в Черногории разогнали слезоточивым газом

В городах Подгорица, Никшич и Беране состоялись массовые акции протеста против нового закона о церквях, сообщают СМИ Черногории. В Беране против демонстрантов полиция использовала слезоточивый газ.

В Подгорице акция протеста началась после вечерней службы. Участники акции прошли от соборного храма Воскресения Христова до здания национального телевидения.

При этом они «временно блокировали перекресток», полиция сопровождала акцию, но не вмешивалась, передает РИА «Новости».

В Никшиче шествие началось у храма Святого Василия Острожского. Полиция задержала несколько демонастрантов, когда те попытались перекрыть автомобильное движение.

В Беране участников акции, которые хотели блокировать трассу к городу Андриевица, разогнали с применением слезоточивого газа.

Напомним, власти Черногории решили добиваться автокефалии для раскольников «черногорской церкви» и отобрать церковную собственность у Сербской православной церкви.





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