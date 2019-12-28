Российский канал купил права на показ сериала «Папик», снятого «Кварталом 95»

Сериал «Папик» производства студии «Квартал 95» российскому каналу СТС продала шведская компания Eccho Rights, которая обладает мировыми правами на дистрибуцию некоторых тайтлов библиотеки «Квартала 95». Об этом сообщили представители СТС

По его словам, телеканал купил права на показ сериала у шведского дистрибьютора – компании Eccho Rights.

Как сообщил собеседник издания, сериал создавали уже без участия основателя «Квартала 95» президента Украины Владимира Зеленского и его помощника Сергея Шефира, а также народного депутата Юрия Корявченкова.

На сайте СТС уже обнародован анонс «Папика». Сериал должен выйти в эфир 20 января 2020 года.

В Украине премьера «Папика» состоялась 2 декабря на канале «1+1».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Рынок услуг авторемонта в РФ отличается от аналогичных сервисов в других странах. Россияне, как свидетельствует статистика, стали в последнее время реже обращаться на СТО. Традиционно в РФ еще со времен СССР исправление неполадок в автомобиле осуществлялось самим автовладельцем в собственном гараже. Эта практика всегда отличала россиян от иностранцев, предпочитающих сдавать машину для ремонта в сервисные […]