Мало кто из тех, кого готовят на обмен, раскаялся. И по тому, что я видела, общаясь с ними, многие жаждут мести

Николая Бутрименко освободили из-под стражи. Того самого Бутрименко, обвиняемого в организации расстрела двух групп 3-го полка 29 июля 2014 года.

«Зрады» нет, точнее, «зрада» относительная. Бутрименко готовят на обмен.

Просто сейчас в разных судах страны продолжаются срочные судебные заседания, меняются меры пресечения, поспешно выносятся приговоры, из колоний вывозят уже осужденных в связи с конфликтом граждан Украины и РФ.

Для меня, как человека, который уже не первый год занимается проблемой безнаказанности и установления истины в связи с войной, это очень непростая дилемма.

Они убивали и пытали, совершали теракты, захватывали здания, организовывали противодействие украинской армии… Некоторые из них – живые свидетели российской агрессии.

С другой стороны, невинные люди, которых годами держат на подвалах, некоторые из них не имеют никакой связи с родными, кто-то из них идейно проукраинский, кто-то просто стал жертвой обстоятельств. Но все они надеются, что государство Украина их вытащит из плена.

И если мое государство принимает решение вытаскивать своих людей, хоть и такой высокой ценой, то я приветствую это решение государства. Оно разноплановое, но другого ни у меня, ни у вас нет.

У меня только два предостережения.

1. Я очень хочу верить, что с освобождением всех тех, с кем мы связываем события 2014–2015 годов на Донбассе и не только, мы не прекратим установление истины. Это нужно не только, чтобы они понесли ответственность в международных судах. Эта правда нужна, прежде всего, нам самим.

2. Для того, чтобы задержать, провести расследование и судить преступников, которые сейчас будут освобождены под обмен, были задействованы сотни людей. Журналисты, волонтеры, следователи, спецслужбы, свидетели. Все они известны преступникам.

Например, на суде по Бутрименко была обнародована прослушка, где сын Бутрименко обсуждал со знакомым одного из свидетелей и говорил, что нужно было бы сделать с этим свидетелем. Или россиянин Доронин через меня пытался передать угрозы журналистке Алене Луньковой, которая делала сюжет о нем. «У меня руки длинные», – сказал тогда Доронин.

Мало кто из них раскаялся. И по тому, что я видела, общаясь с ними, многие жаждут мести.

Я очень надеюсь, что правоохранительные органы учтут это важное обстоятельство и будут держать на контроле деятельность этих товарищей.

Потому что, повторюсь, под угрозой оказывается много людей, которые все эти годы противодействовали сепаратизму и работали в интересах Украины.

Ольга Решетилова

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