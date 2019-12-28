Госдеп США требует остановить работы по «Северному потоку – 2»

Государственный департамент США требует остановить работы по «Северному потоку – 2». Об этом сообщила пресс-служба ведомства 27 декабря.

В сообщении говорится, что президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал закон о разрешении на государственную оборону на 2020 год, который включает в себя раздел о защите энергетической безопасности Европы.

Он предусматривает, что компании-подрядчики, которые в течение 30 дней не остановят прокладку труб в рамках строительства «Северного потока – 2» столкнутся с санкциями от США.

В Госдепе подчеркнули, что Россия использует трубопровод для поддержки своей агрессии против Украины. «Северный поток – 2» позволит РФ обойти Украину для транзита газа в Европу, что лишит страну значительных доходов от транзита и повысит ее уязвимость для российской агрессии.

Американское ведомство отметило, что трубопровод поможет сохранить зависимость Европы от импорта российского газа, что приведет к экономической и политической уязвимости европейских партнеров и союзников США.

Госсекретарь в течение 60 дней должен будет подготовить отчет для Конгресса о выполнении требований нового закона и указать нарушителей. Против компаний, которые не продемонстрируют усилия по прекращению строительства будут введены санкции.

В минфине США заявили, что санкции против «Турецкого потока» и «Северного потока – 2» вступили в силу сразу же после подписания закона и компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.

Трубоукладчик «Северного потока – 2», швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что санкции США против компаний, связанных с «Северным потоком – 2», могут отложить завершение его строительства на несколько месяцев.

Оператор «Северного потока – 2» 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км почти из 2460 км, газопровод достроен на 93%.

Министерство энергетики РФ ожидает запуска газопровода «Северный поток – 2» до конца 2020 года.

«Северный поток – 2» – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток – 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2», проходящего по континентальному шельфу Дании.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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