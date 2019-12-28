DLA — перуанские шаманы предсказали Трампу поражение на выборах в 2020 году

28.12.2019, 23:47, Новости дня

В Перу местные шаманы провели ритуал, в ходе которого сделали ряд предсказаний: самое важное из них касалось Дональда Трампа, пишет Diario Las Аmericas. В частности, они предрекли главе Белого дома поражение на предстоящих президентских выборах в США. Также они заявили, что 2020-й станет мирным годом.


Reuters

Перуанские шаманы предсказали Дональду Трампу поражение на президентских выборах 2020 года, пишет Diario Las Americas.

На одном из пляжей в пригороде Лимы они провели традиционный ежегодный ритуал чистки, чтобы испросить у богов мира и спокойствия во всём мире.

Шаманы принесли с собой фотографии мировых лидеров, среди них президента США Дональда Трампа, его российского коллеги Владимира Путина и бывшего лидера Боливии Эво Моралеса, чтобы сделать свои предсказания.

Возможно, наиболее важное пророчество касалось Трампа, отмечает издание.

«Мы видим, что президентом станет другой человек. Дональда Трампа не переизберут. Выберут другого, поскольку они ищут равновесия с президентом Путиным для того, чтобы не было больше раздора», — заявил в интервью одному из информагентств шаман Вальтер Аларкон.

Шаманы также предсказали, что 2020 год будет мирным.
 
В Перу колдуньи, шаманы и ясновидящие — это обычное дело, а для предсказания будущего к ним прибегают, как пишет издание, ещё со времён инков.



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Последнее: В Перу местные шаманы провели ритуал, в ходе которого сделали ряд предсказаний: самое важное из них касалось Дональда Трампа, пишет Diario Las Аmericas. В частности, они предрекли главе Белого дома поражение на предстоящих президентских выборах в США. Также они заявили, что 2020-й станет мирным годом. Reuters Перуанские шаманы предсказали Дональду Трампу поражение на президентских выборах […]

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