Темникова в тематическом образе сверкнула голыми ягодицами

В кадре артистка позирует в большой черной футболке, из-под которой кокетливо выглядывают ее обнаженные ягодицы. Лицо бывшая солистка группы «Серебро» прикрывает картонной черной маской в виде знаменитого героя компании Disney Микки Мауса. По всей видимости, звезда отечественного шоу-бизнеса таким образом хотела представить в облике символа будущего года.

«Идеальный подарок на Новый год. Новое

лекало. Теперь моя любимая. Обожаю. Горжусь. Пусть у вас все будет

хорошо в 2020. А если подкрадется стресс – покажите ему (средний палец – прим.ред.)и ничего не

бойтесь, ведь на вас символ года. И жмякайте Микки почаще. Наощупь он оочень кайфовый» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Елена в своем инстаграм-аккаунте.

Поклонники закономерно пришли в восторг от образа любимой знаменитости. Многие высказали комплименты в адрес артистки.

»

Супер, твои почти , ягодицы!!!

«, «Попку поближе) «, »

С такой мышкой все счастливыми будем😍», »

Растопила лед вокруг🔥

«, »

Самая лучшая!😘😍💦👄❤️👅👄🤤», »

а можно больше наподобие фоток?🔥🤤🤤🍑 просто💥

«, » Ох всем твоего мышонка хочется пожмакать😜

«, – высказались восторженные комментаторы.

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Идеальный подарок на Новый год. Уже на сайте @temnikovashop ссылка в строис. Новое лекало. Теперь моя любимая. Обожаю. Горжусь. Пусть у вас все будет хорошо в 2020. А если подкрадется стресс – покажите ему��и ничего не бойтесь, ведь на вас символ года. И жмякайте Микки почаще. Наощупь он оочень кайфовый.

Публикация от Elena Temnikova ・ Темникова (@lenatemnikovaofficial) 27 Дек 2019 в 7:11 PST

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Последнее: В кадре артистка позирует в большой черной футболке, из-под которой кокетливо выглядывают ее обнаженные ягодицы. Лицо бывшая солистка группы «Серебро» прикрывает картонной черной маской в виде знаменитого героя компании Disney Микки Мауса. По всей видимости, звезда отечественного шоу-бизнеса таким образом хотела представить в облике символа будущего года. «Идеальный подарок на Новый год. Новое лекало. Теперь […]