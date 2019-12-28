Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в нападении на журналистов «Шарий.net»

28.12.2019, 23:42, Новости дня

28 декабря подозреваемому в нападении на журналистов «Шарий.net» у здания Киевского апелляционного суда избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом проинформировала в Facebook полиция Киева.

«Суд избрал меру пресечения подозреваемому в препятствовании деятельности, хулиганстве и угрозах насилием журналисту. Фигурант будет находится под ночным домашним арестом», – сказано в сообщении.

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у перешкоджанні діяльності, хуліганстві та погрозах насильством…

Posted by Поліція Києва on Laupäev, 28. detsember 2019

24 декабря в Киевском апелляционном суде рассматривали апелляцию фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Активисты выгнали из здания суда представителей видеоблогера Анатолия Шария. Они также пытались облить Антонину Белоглазову и Дмитрия Кучера коричневой жидкостью. В своем Telegram Шарий сообщил, что журналистов «Шарий.net» облили мочой. По его словам, Кучер написал заявление в полицию.

Следователи квалифицировали произошедшее как угрозу или насилие в отношении журналистов. С заявлениями о противоправных действиях в полицию обратились трое сотрудников СМИ.

Об установлении личности напавшего на журналистов «Шарий.net» полиция Киева сообщала 26 декабря.

29-летнему жителю Киевской области объявили подозрение 27 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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