Мнение: Медовая ловушка для России

«Нет такой цены, которую Россия не заплатит за Украину, именно этой аксиомой и руководствовались страны НАТО во главе с США когда устраивали в Украине «революцию гидности», тот самый пресловутый «евромайдан». По замыслу США и других стран запада Россия «очертя голову должна была ринуться всей своей мощью на Украину, «спасать русских от националистов», кинуться, и погибнуть задохнувшись в тисках всеобъемлющих санкций, полного торгового эмбарго, и полной международной изоляцией, как «страна — агрессор покусившаяся на суверенную, независимую страну.

Для чего был сделан переворот на Украине? Ведь казалось бы и незачем, через несколько месяцев на Украине должны были состояться выборы президента, и «неугодный» Янукович, как и его предшественники, тихо уйдёт в небытие. Разгадка тут проста, Сирия, и в общем Ближний Восток.

Россия увязнув в Украине, задыхаясь под гнётом санкций, находясь в полной международной изоляции, не в силах будет помешать странам запада уничтожить Сирию и по своему усмотрению перекроить все ближневосточные границы.

Уверенность, что «нет такой цены …» была основана на многочисленных экспертных мнениях, экспертных выводах, докладах, а так же многочисленных подтверждениях этой аксиомы от бывших граждан СССР и России в разное время эмигрировавших в США и другие страны Запада, и подвизающихся там в качестве «экспертов по России».

Выведенная ими аксиома «нет такой цены», стала решающей в выборе именно Украины на роль капкана в данной игре и дала ощущение полной уверенности Западу, что на крайний случай есть стопроцентно-рабочий капкан, поставив который в нужное время, можно отсечь Россию от вмешательства в большую игру и она вцепившись «мёртвой хваткой в Украину»,наблюдать, как на глазах рушатся все перспективы на будущее, как мечта о возрождении России в качестве мирового игрока, превращается в пыль и остается только неизбежное зависимое положение на многие поколения вперед, без надежды что либо исправить.

Это только один из многочисленных вариантов раздела России странами НАТО на ряд отдельных псевдогосударств. Есть конечно же и ещё подобные варианты. Приведу ещё один, думаю этого будет вполне достаточно.

Как вы видите тут весьма значительная территория России отходит Китаю. Этим «лакомым куском» США надеются купить лояльность Китая в отношении Америки.

Таким образом как мы видим страны НАТО во главе с Америкой видели вполне реальную перспективу полной дезинтеграция России как независимой, суверенной страны, и раздел её на десяток псевдогосударств находящихся под иностранным контролем. Так как аксиома «нет такой цены» была таки аксиомой, поэтому и цена сразу выставилась самая высокая — похороны России, как влиятельного независимого государства. Они были уверены, что Россия вцепится в Украину и отдаст Западу весь остальной мир, и в первую очередь конечно же Ближний Восток.

Они жестоко просчитались. Путин переиграл страны Запада.

Тут надо сказать, что США настолько были уверены в том что Путин вцепится в Украину, что даже реальные шаги и решения Путина по импортозамещению необходимых комплектующих украинского ВПК, с самого начала, воспринимал, как блеф. Строительство нового участка железной дороги в обход Украины было ими воспринято как «операция прикрытия» предпринятая Путиным для подготовки оккупации Украины.

То есть, не смотря на то, что сразу начали приниматься решения и о переформатировании производства внутри РФ с учетом исключения совместных российско-украинских предприятий, и о строительстве железной дороги в обход украинской территории как и строительство Крымского моста, воспринималось странами Запада как некая «дымовая завеса», призванная скрыть «настоящие» планы Путина по захвату Украины.

Строительство газопроводов в обход Украины Западу казались не страшными — достаточно хоть одной стране не дать разрешения на их строительство в своих территориальных водах. И всё. Но Путин дал понять странам Запада что он никуда не торопится и вообще есть другие варианты. Запад вмешивался в «другие варианты» и на месяцы всё становилось под вопросом. Путин опять демонстрировал, что никуда не торопится, и просто ждал в одном месте, не переставая работать в другом, а к украинским вариантам так и не обращался.

Страны Запада, и США, так и не отказывались от этой аксиомы и тоже ждали, но ждать было нечего. Они не в состоянии были понять, что всё это не блеф и Путин ведёт свою геополитическую игру не так, как они привыкли. Время в украинском вопросе работает так, что чем дольше длится бездействие со стороны России, тем ближе для России победа на Украине. Для США же, время на Украине работает с точностью до наоборот — чем дольше они там действуют, тем ближе их неизбежное поражение перед Россией. Даже если Россия на эту войну не явилась.

Ставки пошли на понижение, цена Украины упала в разы, но Путин не платил. Аксиома оказалась ошибочной, как теория плоской земли лежащей на «трёх слонах».

На самом деле аксиома такова: «Россия ничего не будет платить за Украину, поступаясь своими интересами на мировой арене. Нисколько не станет платить, ибо само время и полное бездействие неизбежно уронят Украину в мешок к России.

А сейчас я скажу крамольный и страшный вопрос.

А нужна ли сейчас Украина России?

«Сами предложат и сами всё дадут?»

А нам это надо?

Источник: Конт

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