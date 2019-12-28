Молодежная сборная РФ по хоккею впервые разгромила команду Канады на ЧМ

28.12.2019, 23:37, Новости дня

Сборная РФ по хоккею впервые на молодежном чемпионате обыграла команду Канады с крупным счетом.

Российская сборная победила со счетом 6:0. Шайбы звбросили Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко, передает РИА «Новости».

Прежде молодежная сборная РФ никогда не побеждала Канаду с крупным счетом. Самым крупным был счет в финале чемпионата мира 2011 года – 5:3, передает ТАСС.

Молодежная сборная СССР самую крупную победу над канадцами одержала в 1989 году со счетом 7:2.

В 1992 году сборная СНГ также разгромила команду Канады со счетом 7:2.

Сборная Канады потерпела в субботу самое крупное поражение в истории на молодежных чемпионатах мира.

Матч группы В состоялся в Остраве.



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