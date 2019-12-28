Разработан новый метод изменения процессов метастазирования рака

Международная команда исследователей представила наносенсор, позволяющий измерять кислотность живой клетки, повышение которой может сигнализировать о метастазировании раковых опухолей.

Известно, что кислотная межклеточная среда может способствовать метастазированию опухоли и сама по себе стимулировать воспалительные реакции. Специалистам необходимы точные данные об изменениях уровня кислотной межклеточной среды, которые позволят изучить причины развития этих механизмов и разработать методы подавления процессов метастазирования. Флуоресцентная микроскопия и сенсоры на основе микроэлектродов, используемые для кислотности клетки. Недавно созданное изобретение повышает точность исследования за счет увеличения пространственного разрешения до 50 нанометров.

Новый сенсор представляет собой микроскопическую наномембрану, которая помещена в стеклянный нанозонд. На данный момент устройство проходит серию клинических испытаний.

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Последнее: Международная команда исследователей представила наносенсор, позволяющий измерять кислотность живой клетки, повышение которой может сигнализировать о метастазировании раковых опухолей. Известно, что кислотная межклеточная среда может способствовать метастазированию опухоли и сама по себе стимулировать воспалительные реакции. Специалистам необходимы точные данные об изменениях уровня кислотной межклеточной среды, которые позволят изучить причины развития этих механизмов и разработать методы подавления […]