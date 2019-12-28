Ученые предсказали эффект антидепрессантов с помощью изменений связей мозга

Научные специалисты из Йельского и Манчестерского университетов провели исследование, в рамках которого им удалось предсказать эффект антидепрессантов, используя при этом изменения связей между различными частями головного мозга.

Известно, что при депрессивных состояниях часто нарушается передача сигналов за счет серотонина и нейромедиаторов-моноаминов. Существующие сегодня антидепрессанты нормализируют передачу этих сигналов, блокируя при этом захват нейронами молекул серотонина из синаптической щели, где это вещество связывается с определенными рецепторами. Именно таким способом обеспечивается нормализируется эмоциональное состояние.

Эксперты предложили новый подход для предсказания эффективности антидепрессантов – по тому, как эти препараты изменяют состояние связей между различными областями.

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