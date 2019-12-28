Экс-бойцов «Беркута» освободили из-под стражи в Киеве

Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения бывшим бойцам спецподразделения «Беркут», обвиняемым по делу о «евромайдане».

Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевский находились во время заседания в СИЗО в Киеве и участвовали в процессе по видеотрансляции. Александр Маринченко и Сергей Тамптура находились непосредственно в зале суда – им ранее в качестве меры пресечения назначили домашний арест.

Суд «удовлетворил частично» апелляционные жалобы обвиняемых и избрал им всем меру пресечения в виде личного поручительства, передает РИА «Новости».

Перед этим сообщалось, что около 200 националистов собрались у стен Лукьяновского СИЗО в Киеве, где находятся под арестом три экс-сотрудника спецназа. Еще около 200 человек собрались у здания апелляционного суда. Радикалы проводят кампании «Удержать «Беркут», координируют действия через соцсети, передает ТАСС.

Националисты полагают, что обмен экс-бойцов «Беркута» будет сорван, если их не смогут вовремя доставить в район Горловки, где готовится обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса.

Присутствующие в суде во время оглашения решения суда скандировали: «Позор».

Напомним, прокурор по делу о «евромайдане» Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения «Беркут», которые обвиняются в расстрелах на акциях протеста в Киеве, есть в списках на обмен.

Обмен должен состояться в воскресенье.





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Последнее: Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения бывшим бойцам спецподразделения «Беркут», обвиняемым по делу о «евромайдане». Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевский находились во время заседания в СИЗО в Киеве и участвовали в процессе по видеотрансляции. Александр Маринченко и Сергей Тамптура находились непосредственно в зале суда – им ранее в качестве меры пресечения назначили домашний […]