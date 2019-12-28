В список для обмена с ОРДЛО вошли экс-боевик Лусварги и пенсионер, убивший украинского военнослужащего – СМИ

В рамках обмена удерживаемыми лицами боевикам из ОРДЛО передадут бразильца Рафаэля Лусварги, который сотрудничал с боевиками на Донбассе. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает 28 декабря «Громадське радіо».

Лусварги якобы повезут на обмен в ночь на 29 декабря.

По данным «Радіо Свобода», в список на обмен внесен также пенсионер Николай Рубан, который в 2015 году с помощью банки с медом устроил взрыв в Луганской области, тогда погиб украинский военный.

Взрыв на блокпосту в Станице Луганской произошел 16 января 2015 года. К военным пришел мужчина, который подарил им трехлитровую банку меда. Когда они попытались попробовать мед, сработало заложенное в банку взрывное устройство, в результате чего один военный погиб, еще трое получили тяжелые ранения. О задержании злоумышленника стало известно 12 февраля того же года. В СБУ заявили, что деятельность террориста координировали сотрудники Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил России.

30 марта 2016 года Сватовский районный суд Луганской области приговорил Рубана к 15 годам лишения свободы за совершение террористического акта.

25 января 2017 года Печерский районный суд Киева приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в террористической организации. 17 августа Апелляционный суд Киева назначил новое рассмотрение дела Лусварги из-за существенных нарушений во время рассмотрения дела в первой инстанции. В декабре бразильца выпустили под личное обязательство.

Позже его задержали националисты и привели в СБУ. 2 мая 2019 года Павлоградский горрайонный суд признал Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях в Украине и террористической организации и приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

После встречи «Нормандской четверки» в Париже стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря.

Террористы «ДНР» подтвердили, что предварительная дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле «87 на 55».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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