В Египте 22 человека погибли в результате ДТП

В Египте 28 декабря 22 человека погибли в результате ДТП. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на органы здравоохранения.
Восемь человек получили ранения. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали, а тела отправили на опознание в морг. Микроавтобус с рабочими из швейной фабрики в городе Порт-Саид столкнулся с грузовиком.
Отмечается, что 28 декабря в 120 км от Каира произошла другая авария – столкнулись два автобуса. В результате по меньшей мере шесть человек погибли и еще 24 получили ранения.
По официальным данным в 2018 году в Египте произошло более 8 000 аварий, которые унесли жизни более 3000 человек.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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