Сябитова станцевала тверк в новом эпизоде «Давай поженимся!»

Роза Сябитова удивила публику исполнением тверка в новом эпизоде передачи «Давай поженимся!». Соответствующая публикация размещена на фанатской странице шоу в Instagram.

Гостями недавнего выпуска популярной программы стали не только личности, ищущие свою любовь, но и представители шоу-бизнеса. В их число попали Наташа Королева и ее коллега по музыкальной сцене Анна Семенович. Оказалось, одна из находящихся в студии претенденток на сердце мужчины умеет исполнять тверк, что удивило Розу Сябитову. Телеведущая до недавнего момента не знала, что существует такой вид танца. Тогда ее попытались научить подобному «искусству». В ходе так называемого перформанса сваха двигала ягодицами под музыку в платье.

Реакция фанатов на поступок знаменитости была разной. Многим не понравился танец звезды «Давай поженимся!». Некоторые назвали тверк в исполнении Сябитовой «стыдом и позором». В то же время другие поклонники поддержали сваху, отметив ее чувство юмора.

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Последнее: Роза Сябитова удивила публику исполнением тверка в новом эпизоде передачи «Давай поженимся!». Соответствующая публикация размещена на фанатской странице шоу в Instagram. Гостями недавнего выпуска популярной программы стали не только личности, ищущие свою любовь, но и представители шоу-бизнеса. В их число попали Наташа Королева и ее коллега по музыкальной сцене Анна Семенович. Оказалось, одна из находящихся […]