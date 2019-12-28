Я когда-то своей девушке сделал подарок на день рождения – керамическую чашку, в которой просверлил дырочку на дне и нацарапал гвоздем «Чаша страданий».

Жаль, что те, кто приходит к власти в Украине, не имеют возможности сделать то же самое. Поэтому и чаша наполняется быстро. И каждая капля имеет шанс стать последней. Для кого-то, как Яныка, это заканчивается революцией. Для кого-то, как для Виктора Андреевича или Петра Алексеевича, болезненным поражением на выборах. Владимир Александрович решил не изобретать велосипед.

Отвели войска, а ничего не поменялось. Кап!

На время досудебного следствия закрыли боевых офицеров, которых просили взять на поруки Герои Украины, полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого и руководитель патрульной полиции Украины. Капп!!

Закрыли волонтеров, дело которых трещит по швам и сшивается белыми нитками. КАППП!!!

Сегодня без суда «беркутовцев», которые на глазах всего мира убивали украинцев в центре столицы, включают в список на обмен. Ну, тут уж – бульк!

Сейчас к Лукьяновскому СИЗО подтягиваются сотни людей, чтобы заблокировать возможность вывоза и последующего обмена «беркутов». Среди этих людей нет ни одного, кто бы не хотел возвращения наших пленных домой. Но все они хотят понимать, по какому принципу и кто формирует списки на обмен? Почему не происходит обещанный обмен «всех на всех»? Почему в списки на обмен включили людей, которым даже приговор не вынесли? Согласно какой норме закона? Как ГПУ собирается завершать дело Небесной сотни, если единственную нить – стрелков – мы отдаем Путину?

Чаша переполнена. Пружинка сжалась.

Максимально не рекомендую власти применять силу против людей, которые собираются на Лукьяновке. Вы сами создали себе эти хлопоты. Нежеланием слышать и нежеланием объяснять логику своих шагов. Применение силы может начать такие процессы, которых не хочет никто в нашей стране. А в соседней – ждут с большим нетерпением.

Источник: Сергій Притула — офіційна сторінка / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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