Обыски в горсовете Николаева произошли из-за получения взятки чиновницей – Нацполиция

Обыски в горсовете Николаева 28 декабря прошли из-за получения взятки чиновницей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

45-летнюю женщину задержали в ее кабинете в департаменте ЖКХ горсовета во время получения 20 тыс. грн. По версии следствия, чиновница получила взятку за подписание актов выполненных работ по недостоверным ведомостям по поводу объема работ от подконтрольных фирм.

Следователи заявляют, что для конспирации женщина привлекла своего водителя, которому на время передавала деньги на хранение в служебном авто.

Правоохранители установили, что в течение 2019 года чиновники департамента ЖКХ злоупотребляя служебным положением заключали договора, получая откаты в размере 10-15% от стоимости договора.

По версии следствия, чиновница к своей схеме привлекла руководительницу одного из управлений департамента, действия которой привели к завышению стоимости работ и безосновательному переводу бюджетных средств. Для передачи указаний она использовала мессенджеры WhatsApp и Viber.

Обыски проводят в департаменте ЖКХ, а также по месту проживания и регистрации чиновницы и ее вероятных соучастников.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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