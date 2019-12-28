Мнение: Удар не в спину, а «в репу»

28.12.2019, 22:31, Разное

Эрдоган – турецкий «партнер» Путина, с которым они то дерутся до сбитых самолетов, то мирятся до прокладки газовых труб, снова готовит подарок российскому «союзнику».

30 декабря в парламент Турции поступит проект закона об отправке войск в Ливию, на помощь Правительству национального согласия. Уже 2 января его могут рассмотреть.

Естественно, отправка турецких войск в Ливию, если она случится, произойдет по просьбе Правительства национального согласия. 

В свое время Асад, якобы просил Россию о помощи. Вот теперь и Правительство национального согласия Ливии, признаваемое, кстати, международным сообществом и Россией, просит о помощи. Только не Россию, а Турцию.

Поскольку Путин через наемников «Вагнера» поддерживает военные операции Хафтара, наступающего на войска Правительства национального согласия, то встреча турецких и российских «друзей» может оказаться не просто теплой, а очень горячей.

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Источник: СерпомПо



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