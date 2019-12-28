Сирийская армия отразила атаки террористов в провинции Идлиб

Террористы предприняли две атаки на позиции сирийских войск в провинции Идлиб, сообщил глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
На сирийские правительственные силы напали боевики террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (еще одно название запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра») при поддержке так называемой Сирийской национальной армии.
Боевики атаковали сирийских военных в направлении Дэйр-Эль-Гарби – Мейсруна и Маар-Шурин – Джарджаназ, передает РИА «Новости».
Как в первой, так и во второй атаке участвовало до 50 боевиков при поддержке пяти-шести пикапов с тяжелым вооружением.
Сирийские войска отразили нападения, убиты или ранены до 30 боевиков. Среди военных Сирии потерь нет.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в окрестностях провинции Идлиб.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: «Нет такой цены, которую Россия не заплатит за Украину, именно этой аксиомой и руководствовались страны НАТО во главе с США когда устраивали в Украине «революцию гидности», тот самый пресловутый «евромайдан». По замыслу США и других стран запада Россия «очертя голову должна была ринуться всей своей мощью на Украину, «спасать русских от националистов», кинуться, и погибнуть […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Популярная певица найдена мертвой / 25 ноября
- Слава Рабинович о дальнейшей судьбе России и россиян, если правление Путина продолжится / 28 декабря
- Мнение: Впечатления от прессухи. Часть Вторая. Зеленский / 10 декабря
- Данилко, расплакавшись, убежал с шоу «Х-Фактор-10»: это конец, я так больше не могу — видео / 25 ноября
- «Была не одна беременность от Миронова»: любовница открыла шокирующие факты об актере / 5 декабря
- Как два непрошеных гостя из межзвездного пространства переворачивают астрономию с ног на голову / 27 ноября
- Три главных «золотых правила» помогут человеку сохранить здоровье кишечника / 22 декабря
- Точка входа / 19 декабря