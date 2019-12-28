Иран пригрозил уничтожать разведывательные аппараты в районе учений с Россией

Любые разведывательные аппараты в районе проведения учений Ирана, РФ и Китая будут уничтожены, сообщил замкомандующего и глава штаба армии Ирана Хабибулла Саяри.

Как сообщил Саяри, многие государства «хотели бы знать, что там происходит», так что «разведчики активировались». Однако, по его словам, «совместные учения – не шутки, и мы не шутим». Иран подчеркнул, что «любой аппарат, как плавательный, так и летательный, будут сбивать в районе учений».

«Ранее мы продемонстрировали это», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

Саяри заверил, что морские учения трех стран «Пояс морской безопасности» «точно не являются последними». Он сообщил, что участники определяют методики, которые позволят в будущем повторять такие учения.

По словам Саяри, участие в совместных учениях не означает, что Иран, РФ и Китай собираются сформировать коалицию,

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, РФ и Китая стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе. Учения продлятся до 30 декабря.

Официальный представитель американского оборонного ведомства Шон Робертсон заявлял, что Соединенные Штаты будут наблюдать за учениями.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: «Нет такой цены, которую Россия не заплатит за Украину, именно этой аксиомой и руководствовались страны НАТО во главе с США когда устраивали в Украине «революцию гидности», тот самый пресловутый «евромайдан». По замыслу США и других стран запада Россия «очертя голову должна была ринуться всей своей мощью на Украину, «спасать русских от националистов», кинуться, и погибнуть […]