Иран пригрозил уничтожать разведывательные аппараты в районе учений с Россией

Любые разведывательные аппараты в районе проведения учений Ирана, РФ и Китая будут уничтожены, сообщил замкомандующего и глава штаба армии Ирана Хабибулла Саяри.
Как сообщил Саяри, многие государства «хотели бы знать, что там происходит», так что «разведчики активировались». Однако, по его словам, «совместные учения – не шутки, и мы не шутим». Иран подчеркнул, что «любой аппарат, как плавательный, так и летательный, будут сбивать в районе учений».
«Ранее мы продемонстрировали это», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.
Саяри заверил, что морские учения трех стран «Пояс морской безопасности» «точно не являются последними». Он сообщил, что участники определяют методики, которые позволят в будущем повторять такие учения.
По словам Саяри, участие в совместных учениях не означает, что Иран, РФ и Китай собираются сформировать коалицию,
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, РФ и Китая стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе. Учения продлятся до 30 декабря.
Официальный представитель американского оборонного ведомства Шон Робертсон заявлял, что Соединенные Штаты будут наблюдать за учениями.
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