Мнение: Видеосолянка 28.12.2019

Последняя в этом году видеосолянка.

В текущую вошли видео присланные читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды" во второй половине декабря.

1. Катастрофа в Шереметьево. Реконструкция.

Реконструкция страшной катастрофы в Шереметьево весной этого года.

Как установило недавно следствие, основной причиной стала ошибка пилота при совершении посадки.

* * *

2. Обратная сторона "Эльдорадо"

Очень познавательное видео о торговой сети электроники "Эльдорадо".

Как обычно, ценность подобных роликов в том, что эта работа показана изнутри.

* * *

3. MH-17: В поисках истины.

Разбор основных версий гибели малазийского "Боинга" на Донбассе летом 2014 года.

Хотя многие аргументы давно знакомы, встретилось и кое-что новое.

* * *

4. Как бедные люди выживают США.

Большой сюжет DW о жизни бедноты в США. Примечателен ролик тем, что DW сложно обвинить в прокоммунистических позициях, показывает реальную жизнь американской бедноты.

Один минус — ролик на английском с английскими субтитрами.

* * *

5. Интервью с Владимиром Бушиным.

Одно из последних интервью Владимира Бушина, которое брал военный историк Баир Иринчеев весной этого года.

Оцените ясность мысли в 95 лет.

* * *

6. Плохой Сигнал. Дудь, Колыма и снова мороженщица.

Очередной отличный обзор от Егора Тубуса на тему Дудя, Колымы, музея ГУЛАГа и "вот этого всего".

С музеем "истории" ГУЛАГа отлично получилось.

Про сам музей смотри тут https://colonelcassad.livejournal.com/5234073.html

* * *

7. О съемках фильма "Волга в огне"

Как работают в архивах для съемок фильма "Волга в огне".

Техника конечно выглядит очень ретро.

О том, что за фильм можно почитать здесь https://planeta.ru/campaigns/volga-v-ogne-post (при желании, можно поддержать работу рублем)

* * *

8. Военный парад и демонстрация 1935 года в цвете.

Цветная хроника военного парада и демонстрации в Москве на Красной Площади 1935 года.

* * *

9. Правнук Сталина Яков Джугашвили. О Сталине и сталинизме.

Правнук Сталина рассказывает о своем отношении к своему великому предку, о современном сталинизме, антисоветизме и русофобии.

* * *

10. Архивная революция. Алексей Исавев о Сталинградской битве.

Военный историк Алексей Исаев разбирает узловые моменты Сталинградской битвы связанные с обороной города, контрнаступлением советских войск, попытками вермахта деблокировать окруженную 6-ю армию Паулюса и последующую гибель сталинградского котла.

* * *

11. Евгений Баженов и Сарик Андреасан: О кино и не только.

Весьма внезапная коллаборация Евгения Баженова и Сарика Андреасяна на тему актуального состояния отечественного кино.

И этим тема беседы не исчерпывается. По итогам просмотра даже несколько улучшил отношение к Андреасяну, хотя фильмы у него все равно плохие.

* * *

12. Звездные войны. Японская театральная версия.

"Звездные войны" в постановке японского театра. Фильм был настолько плох, что японцы никак не могли бы его испортить своей постановкой, наоборот, получилось весьма оригинально, хотя в целом это скорее забавный треш.

* * *

13. Фрэнк Андервуд поздравляет с новым годом.

Новогоднее поздравление от Фрэнка Андервуда.

С актера в этом году, кстати, сняли обвинения в домогательствах. Но испорченную карьеру уже не вернуть.

* * *

Партия и правительство как обычно выражают благодарность поставщикам годного контента.

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Последняя в этом году видеосолянка.В текущую вошли видео присланные читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды" во второй половине декабря. 1. Катастрофа в Шереметьево. Реконструкция. Реконструкция страшной катастрофы в Шереметьево весной этого года. Как установило недавно следствие, основной причиной стала ошибка пилота при совершении посадки. * * * 2. Обратная сторона "Эльдорадо" Очень познавательное видео о торговой сети […]