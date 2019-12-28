Мнение: Польша просто категорически против исторических фактов

Посол России обсудил с МИД Польши слова Путина об «антисемитской свинье»

Российский посол Сергей Андреев был приглашен «на ковёр» в МИД страны из-за рассказа Владимира Путина про посла Польши в Германии, пообещавшего в 30-е годы памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

Андреев





«Меня действительно сегодня после обеда приглашали в МИД Польши. У меня состоялась беседа с директором восточного департамента МИД Польши Яном Хофмоклем. Беседа была жесткая, но корректная. Господин Хофмокль излагал позицию польской стороны, а я также откровенно — позицию российской стороны», — сказал Андреев.

О состоявшейся в МИД встрече с послом сообщило также Польское агентство печати со ссылкой на замминистра МИД Польшии Марчина Пшидача, который заявил, что «в ходе беседы от имени польских властей был высказан решительный протест историческим инсинуациям, которые в последние дни неоднократно высказывались представителями высших органов власти Российской Федерации».

«Из информации, опубликованной PAP по поводу моего посещения МИД Польши, может сложиться впечатление, что заместитель министра Марчин Пшидач изложенные в сообщении заявления делал на нашей встрече, — сказал посол. — Господин Пшидач не присутствовал на этой встрече, и если он делал эти заявления, то за рамками моего визита в МИД Польши». «Если бы что-то подобное звучало на моей беседе в МИД, то, естественно, на эти безосновательные и оскорбительные по отношению к моей стране и моему президенту утверждения был бы дан адекватный ответ«, — прокомментировал появившиеся в польских СМИ сообщения Андреев.

На расширенной коллегии Минобороны Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Так глава государства прокомментировал дневниковую запись польского дипломата в Германии конца 1930-х годов.

Что тут сказать? Польша просто категорически против исторических фактов.

Путин первый мировой лидер, который открыто и справедливо на документах указал полякам на их место в истории в отношениях с Гитлером.

Ох, как правда глаза полякам колет! А так приятно было оставаться белыми и пушистыми, страдальцами и от немцев и от русских, требовать компенсаций за всё и всегда от тех и от других. Жить под девизом «нам всё должны» (ничего вам не напоминает?).

И вот тебе — рушат всю стратегию и тактику на корню, кругом враги, того и гляди вытащат на свет все нелицеприятные исторические факты.

Важно осознать, что именно Польша виновник второй мировой войны. Ведь она выросла из мелкого погранконфликта, в котором виновата Польша. В 1939 как раз истек срок протектората Польша над немецким городом Данциг. И Германия имела вполне гуманитарное право доступа к своему городу. А поляки жестко отказали, положив начало мировой войне, создав повод, после которого гитлеровцы закусили удила.

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Источник: Конт

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