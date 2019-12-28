Мнение: Удобные остановки и Россия

В России есть много проблем с общественным транспортом: его нерегулярность, проблемы с поиском расписания, отсутствие автобусных полос, засилье маршруток, бывает по городу ходят и просто слишком старые транспортные средства. Но сегодня я хочу поговорить с вами про остановочные пункты, ведь именно на них приходится стоять (ведь даже лавочки есть не всегда) в ожидании своего автобуса или троллейбуса.

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Фото: Сайт автономного учреждения Республики Коми «Редакция газеты «Звезда»

Парадоксально, но в стране, где среднегодовая температура воздуха −5.5 °С, где климатическая норма для января в некоторых регионах (Сибирский и Дальневосточный федеральные округа) за -20°С, до сих пор не научились делать нормальные павильоны для ожидания транспорта. Если еще учесть, что за пределами Москвы, Петербурга и некоторых других крупных городов транспорт порой можно ждать полчаса, час и более, то очень странно наблюдать столь большое количество остановок, где кроме знака ничего нет.

«Я уезжаю вечером на последнем автобусе, но часто бывает, что автобус задерживается по разным причинам, то сломался, то пробки, то еще что-нибудь, поэтому угадать примерное время прибытия невозможно и приходится стоять минут по 30-40. А недавно вообще простояла там целый час».

Обращение жительницы Омского района на портале открытых писем / Superomsk.ru

Вспомните открытия последних лет: остановка в Коми, в селе Корткерос (средняя температура января -17 °С), фотография которой стоит в начале поста. Или вот пример этого года: в сентябре в Башкортостане в рамках партийного проекта «Реальные дела» «Единой России» поставили за 100 тысяч рублей вот такую «прекрасную» остановку для школьников.

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Фото: Туймазинский район Республики Башкортостан

А в Магнитогорске, городе, где 5 месяцев в году средняя температура минусовая, ещё два месяца температура ниже 5 градусов, а в самые тёплые месяцы (с мая по август) выпадает больше всего осадков, поставили более 60 остановок, которые не смогут защитить ни от ветра, ни от дождя, ни от снега.

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Фото: Магсити74

Но прогресс не стоит на месте, в России начали появляться теплые остановки. Осенью этого года в Омске начали ставить закрытые остановочные павильоны, призванные защитить жителей от непогоды. На всех новых остановках обещают бесплатный Wi-Fi и возможность заряжать мобильные устройства.

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Фото: Цыганов Олег / Om1.ru

До конца следующего года обещают довести их общее количество до 174.

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Фото: Om1.ru

Думаете, что эта остановка уж точно обошлась городу дороже, чем навесы в Магнитогорске? Нет, на остановках будут расположены аптеки, кафе, магазины, занимающиеся продажей цветов, сувениров, т.е. оплачивает все бизнес. Этот вариант оправдан, когда у города нет средств.



«По условиям конкурса мэрия не предоставляет нам средства, наоборот, мы платим в городской бюджет за право размещения остановки».

Вячеслав Васильев, совладелец компании-подрядчика «Капитал-Строй» / Om1.ru

Кончено же стоит учитывать, что за счет предпринимателей можно поставить теплые павильоны только в тех местах, где большая проходимость. Обслуживание остановок на менее загруженных местах ляжет уже на бюджет города. Но есть и более дешевые аналоги. В российском городе Кемерово в этом году поставили 4 остановки с инфракрасными обогревателями, которые активизируются, когда температура на улице опускается ниже -5. На остановке пассажирам предоставили возможность зарядить телефон.

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Фото: Фаяз Алекберов / KP.ru

А вот вариант в Норильске.

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Фото: Николай Щипко / Северный город

За пределами России теплые остановочные павильоны можно встретить в странах с похожим климатом. Порой это тоже реализуется силами бизнеса. Например, в американском Миннеаполисе одна из компаний прорекламировала утреннее меню своих кофеен, превратив остановку в «печь». При этом нагревательный элемент дает настоящее тепло, согревая пассажиров в ожидании автобуса.

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Фото: Classiblogger.com

Очень крутые теплые остановки поставили в Квебеке, в Канаде, которая из всех стран мира своим климатом больше всего напоминает Россию.

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Полностью закрытые тёплые павильоны. Неспроста англоязычные канадцы называют эти остановки не словосочетанием 'bus stop', а словом 'shelter' – "убежище", "укрытие".

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Конечно, сделать большую закрытую остановку часто существенно дороже, чем просто воткнуть в асфальт металлическую конструкцию со скамейкой (а иногда и без). Однако в любом случае остановки должны удовлетворять хотя бы базовым требованиям:

1. На них нужно предусмотреть отдельные информационные столбы с номерами маршрутов и расписанием. Название и знак остановки должны быть видны издалека. Пассажиру должно быть удобно планировать свой маршрут.

2. Остановка должна хорошо освещаться, причем не за счёт рекламного лайтбокса, а за счёт хорошего верхнего света.

3. Павильон должен защищать пассажиров от ветра, дождя и снега. В наших условиях логично делать павильоны с трёхсторонней защитой, причём без всяких щелей.

4. Вся остановка должна быть обработана антивандальным покрытием, на которое нельзя нанести граффити и наклеить объявления.

Да, и с теплыми остановками возникают свои проблемы. То они оказываются закрыты, то подобные места начинают ломать вандалы – с подобной проблемой столкнулись в Салехарде. А в казахском Атырау из-за вандалов остановки вообще начали закрывать после 20:30. Но это путь, которым все равно нужно идти, если мы хотим иметь удобный общественный транспорт, если мы хотим избавить наши города от машин и пробок.

https://varlamov.ru/3732349.ht…

Источник: Конт

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