Мнение: Лукашенко 5 раз поймал Лукашенко на лжи (не шутка). Психологическая форма президента Белоруссии

28.12.2019, 22:07, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко смело вступил в дискуссию с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, опровергнув по меньшей мере 5 заявлений последнего. Причем сделано это было не в разных местах в разное время, а в одном интервью главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову в Минске. Разбор сморите в видео: https://youtu.be/L3W2q8NdRQk

Здесь не до шуток. Мы имеем дело с очень опасным процессом. Лукашенко не просто так все чаще и чаще и все менее и менее аккуратно говорит о готовности воевать против России. Это само не рассосется. Мы держим руку на пульсе процесса. Подписывайтесь на канал и на аналитическую почтовую рассылку «Знать и понимать!»: http://4friends.su

Источник: Конт



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