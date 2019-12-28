Противники обмена экс-беркутовцев собираются под Лукьяновским СИЗО

Под Лукьяновским СИЗО и Киевским апелляционным судом собираются противники обмена экс-беркутовцев, которых обвиняют в расстрелах майдановцев на Институтской. Выйти на протест призвал активист Роман Синицын в Facebook.

Сбор назначили на 20.00 под Лукьяновским СИЗО на Дегтяревской, 13.

По словам Синицына в зале суда и возле него уже есть пару сотен человек.

На афише мероприятия отмечается, что акцию планируют проводить до завершения обмена, который запланирован на 29 декабря.

Ну шо, любі друзі. Виглядає все так, що беркутів відпустять без вироку суду і байдуже на Героїв небесної сотні,… Posted by Roman Sinicyn on Laupäev, 28. detsember 2019

Суд рассматривает апелляцию экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Олега Янишевского и Сергея Тамтуру. Прокурор Сергей Куцый в ходе слушаний зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором говорится, что экс-беркутовцы включены в списки на обмен с ОРДЛО.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы «черной роты» «Беркута» Зинченко, Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Тамтура и Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд отпустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, в октябре меру пресечения для него смягчили до ночного домашнего ареста. 20 декабря суд отпустил под домашний арест Маринченко, остальных оставил под стражей еще на два месяца. 27 декабря суд начал рассматривать апелляцию на их арест. В заседании принимает участие новая группа прокуроров, назначенных генпрокурором Русланом Рябошапкой.

После встречи «Нормандской четверки» в Париже в декабре стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря.

Террористы «ДНР» подтвердили, что предварительная дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле «87 на 55».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Под Лукьяновским СИЗО и Киевским апелляционным судом собираются противники обмена экс-беркутовцев, которых обвиняют в расстрелах майдановцев на Институтской. Выйти на протест призвал активист Роман Синицын в Facebook. Сбор назначили на 20.00 под Лукьяновским СИЗО на Дегтяревской, 13. По словам Синицына в зале суда и возле него уже есть пару сотен человек. На афише мероприятия отмечается, […]