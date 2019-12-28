Путин подписал обеспечивающий информирование о льготах закон

28.12.2019, 21:51, Новости дня

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, который должен обеспечить информирование россиян в любых районах страны обо всех мерах господдержки.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предлагает гражданам РФ самостоятельно выбрать способ получения информации: портал госуслуг, единый колл-центр или посещение органа власти, передает РИА «Новости».

Это позволит получить необходимую информацию обо всех мерах господдержки как федерального, так и регионального уровня даже тем россиянам, которые проживают в труднодоступных районах страны.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, соцподдержка распространяется на 54 млн граждан. Общее число мер поддержки – более 3 тыс. При этом не все люди имеют представление о том, какие льготы им положены.

Володин отметил, что некоторые из россиян не имеют возможности получить всю необходимую информацию, поэтому требуется простая и доступная система информирования.



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Последнее: Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, который должен обеспечить информирование россиян в любых районах страны обо всех мерах господдержки. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон предлагает гражданам РФ самостоятельно выбрать способ получения информации: портал госуслуг, единый колл-центр или посещение органа власти, передает РИА «Новости». Это позволит получить необходимую информацию обо всех мерах […]

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