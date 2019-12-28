«Все у ваших ног»: народ пал ниц перед сексапильной Чеховой

В кадре знаменитость позирует сидя в бассейне. Заколотые на макушки волосы обнажают длинную шею артистки и открывают вид на пикантное декольте. Для съемки Анфиса выбрала черный закрытый купальник с глубоким вырезом. Несмотря на то, что костюм прикрывает все достоинства фигуры Чеховой, он прекрасно облегает ее пышную грудь, подчеркивая ее форму.
«Не пошла сегодня никуда. Весь день провела в СПА😍 Бани, хамамы, массажи, прохладный бассейн, горячая джакузи. И даже волшебный грот, имитирующий грозу☺️ Подробности в сторис. По-моему, это мое самое лучшее рождество☺️», (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала звезда отечественного шоу-бизнеса в своем инстаграм-аккаунте.
Поклонники, как и всегда, пришли в необычайный восторг от вида любимой знаменитости. Меньше, чем за сутки снимки набрали более 12,5 тысяч лайков, а восхищенных комментариев и вовсе не счесть. Многие отметили, что несмотря на возраст, у Чеховой потрясающая фигура.
»
Так заманчиво смотрится
«, »
Как хорошо быть красивой, но еще и очень умной «, »
У вас такая классная фигура 🔥», »
Эх как хорошо быть красивой все у ваших ног
«, «Красотка внеземных масштабов 🌹🌹🌹 «, »
Дорогая Анфиса! Вы как принцесса! Вот реально. Я люблю смотреть
добрые фильмы про принцесс, доброту, красоту. И ваш блог для меня, это
блог принцессы, такой доброй, воспитанной и очень светлой. Спасибо, что
делитесь с нами💗
«, – высказались комментаторы.
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Последнее: В кадре знаменитость позирует сидя в бассейне. Заколотые на макушки волосы обнажают длинную шею артистки и открывают вид на пикантное декольте. Для съемки Анфиса выбрала черный закрытый купальник с глубоким вырезом. Несмотря на то, что костюм прикрывает все достоинства фигуры Чеховой, он прекрасно облегает ее пышную грудь, подчеркивая ее форму. «Не пошла сегодня никуда. Весь […]
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