«Все у ваших ног»: народ пал ниц перед сексапильной Чеховой

В кадре знаменитость позирует сидя в бассейне. Заколотые на макушки волосы обнажают длинную шею артистки и открывают вид на пикантное декольте. Для съемки Анфиса выбрала черный закрытый купальник с глубоким вырезом. Несмотря на то, что костюм прикрывает все достоинства фигуры Чеховой, он прекрасно облегает ее пышную грудь, подчеркивая ее форму.

«Не пошла сегодня никуда. Весь день провела в СПА😍 Бани, хамамы, массажи, прохладный бассейн, горячая джакузи. И даже волшебный грот, имитирующий грозу☺️ Подробности в сторис. По-моему, это мое самое лучшее рождество☺️», (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала звезда отечественного шоу-бизнеса в своем инстаграм-аккаунте.

Поклонники, как и всегда, пришли в необычайный восторг от вида любимой знаменитости. Меньше, чем за сутки снимки набрали более 12,5 тысяч лайков, а восхищенных комментариев и вовсе не счесть. Многие отметили, что несмотря на возраст, у Чеховой потрясающая фигура.

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Так заманчиво смотрится

«, »

Как хорошо быть красивой, но еще и очень умной «, »

У вас такая классная фигура 🔥», »

Эх как хорошо быть красивой все у ваших ног

«, «Красотка внеземных масштабов 🌹🌹🌹 «, »

Дорогая Анфиса! Вы как принцесса! Вот реально. Я люблю смотреть

добрые фильмы про принцесс, доброту, красоту. И ваш блог для меня, это

блог принцессы, такой доброй, воспитанной и очень светлой. Спасибо, что

делитесь с нами💗

«, – высказались комментаторы.

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Публикация от Анфиса Чехова (@achekhova) 27 Дек 2019 в 8:36 PST

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Последнее: В кадре знаменитость позирует сидя в бассейне. Заколотые на макушки волосы обнажают длинную шею артистки и открывают вид на пикантное декольте. Для съемки Анфиса выбрала черный закрытый купальник с глубоким вырезом. Несмотря на то, что костюм прикрывает все достоинства фигуры Чеховой, он прекрасно облегает ее пышную грудь, подчеркивая ее форму. «Не пошла сегодня никуда. Весь […]