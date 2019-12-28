Украина завоевала серебро в биатлонной Рождественской гонке

Украинская биатлонная команда, в составе которой выступили Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина, завоевали серебро Рождественской гонки, которая прошла в немецком Гельзенкирхене, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».
Турнир под названием Рождественская гонка состоит из двух стартов: масс-старта и гонки преследования. Итоги Рождественской гонки подводят по результатам второй гонки.
Сборная Украины завершила масс-старт на третьем месте с тремя промахами и отставанием от лидера в 12 секунд.
В гонке преследования Пидручный и Меркушина поднялись на вторую строку с тремя промахами и отставанием от победителя на 25,7 секунды.
Золото Рождественской гонки забрала норвежская команда, в составе которой выступили Марте Олсбю-Ройселанн и Ватле Шостад Кристиансен.
На третьем месте финишировали Анаис Бескон и Антонен Гигонна из Франции.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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