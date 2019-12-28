За 10 лет в Афганистане погибло более 100 тыс. мирных жителей – ООН

28.12.2019, 21:18, Новости дня

За последние 10 лет в Афганистане погибло более 100 тыс. мирных жителей. Об этом говорится в отчете миссии ООН по содействию Афганистану 26 декабря.

С 2009 года ООН начала систематически документировать количество жертв среди гражданского населения. В организации призвали заинтересованные стороны сделать конкретные шаги по прекращению войны в Афганистане и подчеркнули, что военного урегулирования конфликта не может быть.

В ООН добавили, что работают с афганскими общинами по всей стране, чтобы поддержать мирное разрешение споров по поводу ключевых ресурсов, таких как вода и земля.

В 2001 году США вместе с союзниками начали в Афганистане операцию против радикального исламистского движения «Талибан», поводом для которой послужили террористические атаки в Америке 11 сентября. В конце 2014 года из Афганистана вывели большинство иностранных войск.

В августе 2017 года телеканал Fox News сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал новую стратегию в отношении Афганистана. Глава Белого дома заявил, что быстрый выход армии США из Афганистана создаст вакуум, который террористы «мгновенно заполнят». 

В ответ «Талибан» потребовал от Трампа вывести войска из Афганистана.

В 2017 году в стране находилось около 11 тыс. американских военнослужащих. В сентябре 2017 года министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что Соединенные Штаты отправят в Афганистан дополнительно более 3 тыс. военных.

26 января 2019 года агентство Reuters написало, что официальные представители талибов согласовали с американскими переговорщиками проект мирного соглашения, предусматривающий вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

В сентябре стало известно, что США и «Талибан» достигли согласия, однако позднее Трамп отказался от переговоров с талибами.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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