В РФ появились зараженные елки

28.12.2019, 21:05, Новости дня

Покупатели елок рассказали о мелких жуках, которые начали сыпаться с веток елок в тепле. Россельхознадзор Челябинской области сообщил о возможном заражении елок, развезенных по всей стране.

Отмечается, что мелкие жуки на ветках елок в Челябинской области обнаружились только, когда деревья согрелись, передает cheltv.ru.

Также жуков на купленной елке обнаружила семья из Омска.

Специалисты местного Россельхознадзора провели проверку елочных базарах и обнаружили зараженные сосны, завезенные из Челябинской области. Они отметили, что на Южном Урале и в соседней Башкирии зарегистрированы очаги вредителей леса карантинного значения. В этих регионах размножились большой черный еловый усач и сибирский шелкопряд.

При этом в ведомстве не исключили, что часть зараженных елей и сосен попала и на другие елочные базары по всей стране.

Ранее сообщалось, что власти Воркуты пообещали поменять елку после жалоб.



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