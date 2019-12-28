Британцы обвинили Кейт Миддлтон и принца Уильяма в нарушении королевских традиций из-за внешнего вида сына

28.12.2019, 21:04, Разное

Британцы обвинили членов королевской семьи в нарушении традиций. Участником обсуждений оказался сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Джордж Кембриджский и его внешний вид.
Еще недавно в центре скандалов был брат герцога принц Гарри со своей женой Меган Маркл, а теперь в подобную ситуацию попал старший родственник. Британцы начали задавать вопросы после того, как представители монаршей семьи посетили рождественскую службу в Сэндрингеме. Как информирует Insider, согласно правилам, наследник Кейт Миддлтон и принца Уильяма до 8 лет обязан появляться на официальных мероприятиях в шортах, несмотря на время года. Тем не менее родители принца Джорджа нарушили данный запрет, о чем свидетельствуют снимки в соцсетях.

Таким образом, сын герцогов Кембриджских стал первым в королевской династии, кто не следовал аристократической традиции. Примечательно, что ребенок не впервые появляется на публике в брюках. Ранее это случилось весной прошлого года на свадьбе младшего брата принца Уильяма с экс-актрисой. Тогда супруги объяснили, что руководствовались этическими мотивами, ведь шорты не подходили к мундиру. Теперь британцам интересно, как пара будет оправдываться на этот раз.



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