Мнение: Грузите снежки бочками

Нас обманули, это гораздо более дорогой Новый год ! Столица потратит на праздники не 1,157 млрд, а 1,75 млрд рублей (https://www.rbc.ru/society/27/12/2019/5dfcd8769a7947be5a3ef489), то есть почти в 1,5 раза больше (https://t.me/SerpomPo/4871).

А что вы хотите? Форс-мажор! Экстремальные погодные условия! Снега как не было, так и нет, приходится завозить. Сначала завезли в парк «Зарядье» для ярмарки #Снегопад, потом на Красную площадь и на Тверскую улицу (см. 📸 (https://www.the-village.ru/village/city/news-city/371241-sneg)).

А снег, знаете ли, дорогого стоит.

Но ничего, как пояснил пресс-секретарь президента РФ Песков (https://echo.msk.ru/news/2561519-echo.html), Москва достаточно зарабатывает, чтобы позволить себе такие расходы.

Ну да, у нас же не унитарное государство, о чем мечтает Путин (https://t.me/SerpomPo/4858). И пока в Иркутской области никак не могут решить жилищные проблемы людей, пострадавших от летнего наводнения (в начале 20-го им обещают выделить на эти цели еще около 3 млрд – чуть больше, чем столица потратит на новогоднюю мишуру), Собянин в Москве насыпает искусственные сугробы и строит световые тоннели. Все-все, чтобы порадовать дорогих москвичей и гостей столицы.

За всех россиян сказать не можем – мы не ВЦИОМ, — но из 4,5 тысячи проголосовавших в нашем канале, только 2% считают целесообразным тратить такие деньжищи на катки, горки и прочие новогодние аттракционы. 62% уверены, что новогодние миллиарды лучше бы было потратить на здравоохранение (https://t.me/SerpomPo/4872), 24% — на помощь бедным.

Но начальство всегда лучше знает, что нужно для народа. И как дополнительный бонус к искусственным сугробам, полностью перекрывает движение на некоторых улицах и переулках в центре Москвы (здесь подробнее (https://www.mos.ru/news/item/67654073/) ). Велено же – всем гулять!

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Источник: СерпомПо

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