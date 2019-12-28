Президент Чехии Милош Земан раскритиковал МИД России

Появилась информация, что из-за одного инцидента с российским МИД глава Чешской Республики Милош Земан может не принять приглашение Москвы на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Причиной этому послужила реакция российского МИД на недавно принятый в Чехии закон, согласно которому 21 августа признается Днем памяти жертв вторжения и оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора в 1968 году.
Соответствующее заявление президента Чехии было его реакцией на комментарий представителей российского Министерства иностранных дел по поводу недавно принятого в Чехии закона, согласно которому 21 августа становится днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора в 1968 году.
После принятия этого закона российский МИД заявил, что подобные действия не очень хорошо способствуют успешному сотрудничеству между Москвой и Прагой.
«Это, конечно, абсолютная наглость (заявление российского МИДа.). Некоторое время назад я принял приглашение президента [России Владимира] Путина отпраздновать 75-ю годовщину Победы во Второй мировой войне, и теперь я думаю о том, чтобы вообще не ехать туда», — сказал Земан.
После комментария МИД РФ Земан заявил, что хоть он ранее и принял приглашение Путина на празднование 75-летия победы, сейчас он задумывается о том, не проигнорировать ли его.
«А сейчас размышляю о том, не ехать ли туда вообще, или, что я, скорее всего, сделаю, ехать туда и сказать россиянам: что если бы вы перелистнули страницу [своей истории] и перестали бы вспоминать о годовщине [Победы]?» — заявил президент Чехии.
Напомним, войска стран Варшавского договора вторглись на территорию Чехословакии в ночь на 21 августа 1968 года. Впоследствии советские войска оставались там вплоть до 1991 года.
По утверждению чешских историков, за этот период из-за различных сопутствующих инцидентов погибло 406 граждан Чехословакии.
При этом российские историки сообщают, что только на протяжении первого месяца с момента ввода войск погибло 12 советских военнослужащих.
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