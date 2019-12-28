Мнение: На пороге безумия

Я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на фотографию. На ней — женщина. Неплохой человек, не самая плохая актриса и её удачливая соперница из животного мира.



Фото: Соцсети

Что вы видите? Я вижу дурилку на пороге безумия. Женщину, которая выжимает из себя сексуальность, которой нет.

Поймите правильно, я не только не испытываю негатива к Дарье Мороз — она мне нравится. И жалко её, и баба она, насколько я знаю, совсем неплохая.

Но что вот с ней? Зачем эти дряблые ручки и кожа цыплёнка, которого час назад вытащили из морозилки, чтобы выбросить ввиду прошедшего срока годности?

Я понимаю — обидели. Я понимаю, что муж — урод. Променял нормальную бабу на лошадь. Подло крутил за спиной жены половую любовь, хайпил на этом, предал.

Но я не понимаю, зачем выдавливать из себя сексуальность, которой нет. И дело не в возрасте, вот даже в маме Стифлера секса больше.



Фото: Соцсети

Даша совершенно асексуальна — кто может хотеть то, что мы видим на фотографии? Разве что конченный извращенец.

После развода, особенно когда муж — подлец, женщины часто начинают «новую жизнь». Но почему-то путают действительно новую жизнь, соответствующую их статусу, возрасту, внешности, с проявлениями секса.

«Я ещё ого-го, какая штучка», — как бы кричит Дарья Мороз всем вокруг. Ну, да — цыплёнка хочется поскорее убрать с глаз долой или стыдливо отвести глаза от несъедобной тушки.

Зайки, поймите, роль секса в нашем обществе сильно преувеличена. Жизнь не заканчивается, если этот секса в твоей жизни больше нет. Можно найти себя в чём-то другом — в работе, в дружбе, в воспитании детей, в общественной деятельности, а не давить засохшую зубную пасту из тюбика.

Жалко выглядит.

Или я неправа? Давайте, расскажите, как вас после развода в 35 лет захотел турецкий аниматор на пляже в Анталье.

Источник: Лена Миро

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