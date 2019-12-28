В Воркуте мужчина застрял в форточке и замерз насмерть

28.12.2019, 20:51, Новости дня

Житель Воркуты решил выбраться на улицу через окно квартиры на первом этаже, но застрял в форточке и умер.

«Полицейские сняли мужчину с окна в тяжелом состоянии и вернули в квартиру. Приехавшие медики не смогли спасти ему жизнь», – пишет издание «КомиОнлайн».

Отмечается, что, по предварительным данным, мужчина был пьян.

При этом в воркутинском отделе СУ СК по Коми после случившегося начали проверку. Там сообщили, что погибшим оказался 56-летний местный житель. Предварительной причиной смерти стало общее переохлаждение.

Ранее в Волгоградской области насмерть замерз выползший из дома младенец.



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