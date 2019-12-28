Мнение: Скрещенные фокусы

Векторная пара Штурман-Попрошайка — это главное, что нужно знать о внешнем локусе.

Все остальные пары багов — это вариации этого. Их тоже полезно видеть и отличать, но надо помнить, что Штурман-Попрошайка — королевская пара багов. Штурман пытается рулить другими сверху, Попрошайка снизу точно так же пытается другими рулить.

Вчера мы разбирали задания теста и было очень важно запомнить правильные ответы и понять их логику.

Я потому и не привожу часто ответы полуправильные, чтобы вы не отвлекались от правильных.

Тест был на рыбацкий гипноз, но многим могло показаться, что в действиях Печорина и Алисы не было никакого гипноза.

А на самом деле рыбацкий гипноз там тоже был. И даже в действии Печорина на КСЖ был.

Гипноз — это захват контроля. Это может быть добровольная передача, в терапевтических целях, как это используется в медицине, или ради эротических игр, как у Печорина с Настей. Обратите внимание директивный медицинский гипноз — экологичен и в некоторых случаях очень полезен. А директивный гипноз, который применил Печорин не очень экологичен, хоть и не насильственный. То есть экология не зависит от вида гипноза, а зависит от целей и условий применения.

Скрытый гипноз — это скрытый захват контроля. Обычно к нему относят мошеннический гипноз, вроде цыганского. Но иногда скрытый гипноз может быть и вполне экологичен. Если вы хотите успокоить взбешенного террориста или остановить действия потенциального суицидника или пытаетесь помочь человеку, потерявшему контроль, вы можете использовать скрытый гипноз в благих целях. Есть и еще случаи, когда элементы скрытого гипноза использовать правильно, про такие случаи я в будущем расскажу. Но родители постоянно пытаются использовать нечто подобное с маленькими детьми, только не умеют это делать. И маркетологи ищут способы воздействовать на покупателей, причем часто на грани мошенничества, не соблюдая экологию. А если знать законы гипноза, все это можно делать куда эффективней и экологичней. В книгах по НЛП, даже самых лучших, описана только малая часть этих законов. Психологии очень вредит непонимание темы поля.

Печорин и Алиса тоже использовали элементы скрытого гипноза. Нерыбы это делают интуитивно, когда хотят произвести впечатление.

Когда рыба хочет произвести впечатление, она врубает штурманство.

Рапан даже и не думает над такой проблемой — произвести впечатление. Он видит кого-то подходящего и тянет к нему руки как годовасик.

А рыбе с точки зрения личности около трех лет, она хочет произвести впечатление и берет для этой цели щипцы.

Читая про рыбалку, рыба радостно пополняет свой черный чемоданчик новыми формами щипцов.

Шары? Рыба завалит человека пластиковыми шариками или даже закидает тухлыми яйцами.

Представьте себе, как рыба на месте Печорина пошла бы в наступление на Алису.

Она набросилась бы на нее с «шарами», то есть с решетом или штампами, или с «кормом», с подарками «очаровательной хозяйке этого дома».

Почему у рыб получается вместо шаров либо решето, либо штампы? Они либо хотят быть искренними и вываливают все свои мысли и переживания, либо решают держаться в светских рамках и тогда достают штампы.

Не дай Бог рыба решит воспользоваться крючками при знакомстве. Она начнет хамить.

А красивые шары и крючки — это и есть рыбацкий гипноз, потому что это действует обходя сознание. Вы не можете этого заметить, даже если точно знаете, что перед вами — рыбак. Но это настолько спонтанные его проявления, что ваша растущая симпатия и ваше любопытство возникают в вас как бы сами собой, непринужденно, непроизвольно. Вам просто начинает нравиться этот человек, и он получает влияние в вашем поле.

Очаровать и обаять — это и есть произвести впечатление. То же самое — быстро вырастить СЗ.

Мы разбирали грубый директивный гипноз Печорина, самый грубый, какой можно вообразить — в форме приказа при согласии второго передать контроль.

Мы разбирали скрытый гипноз Казановы, тоже довольно очевидный со стороны, не очевидный только самой Диане.

Но вот два рыбака (так условно назовем нырыб) Алиса и Печорин скрестили свои фокусы.

Две Училки, Кирюша и КДЧ, скрестили свои указки, благодаря чему в поле возникла сильная агрессия одного, Кирюши, а векторная Училка КДЧ ради подстройки попыталась стать Ученицей, но это ни к чему хорошему не привело. Ученица только злит и бесит Училку. Пока Золушка не научила КДЧ, как отвечать в границах, Кирюша бесновался. А когда научила, Училка Кирюши стала работать на нее.

Рыбаки не щипцы скрещивают и не указки, не скалки, не другие шпаги. Они скрещивают фокусы.

Когда рыбак направил на вас свой фокус, вы чувствуете его интерес к себе, но не чувствуете никаких щипцов.

Интерес без щипцов ощущается как желание человека дать вам что-то очень полезное для вас. И ничего у вас не брать

Без щипцов фокус у рыбаков потому, что у них на месте локус. У рыбы вслед за фокусом всегда следует и локус, вот это вот «дай» сразу за «нравится».

Поэтому когда рыба направляет фокус, получаются щипцы.

От рыбы постоянное ощущение, что она чего-то хочет отжать, вытянуть, получить. Если у нее большая ОЗ, вторая рыба может направить к ней свой фокус и «дай» с еще большей силой, и эта рыба будет вынуждена немного закрываться, отодвигаться. И вторая рыба будет страдать, что первой ничего от нее не надо и мечтать, чтобы было надо. По этой причине ни одна рыба не видит, насколько противны щипцы. Ей кажется, что щипцы — это очень приятно, если от тебя чего-то хочет симпатичный тебе человек. Рыбе почти невозможно показать щипцы, поскольку ее щипцы всегда почти больше.

Еще сложней показать ей, как выглядит фокус без щипцов.

Но представьте себе фокус Печорина на Алисе и фокус Алисы на Печорине. Печорин сразу стал говорить о том, что интересно Алисе, заметив, в чем ее основные трудности в живописи и ее сильные стороны, чего она добивается техникой, в каком направлении движется ее творческий поиск. Представьте себе, что вы специалист по чему-то и приходите в гости. Не важно, юрист вы, врач, психолог, риэлтор, вы можете столкнуться с тем, что у нового знакомого есть какая-то проблема. Специалисты терпеть не могу консультировать знакомых, не правда ли? Они не лезут с советами, ждут, что их спросят и отвечают коротко и со скукой. За исключением тех случаев, когда специалисту очень важно показать, что он специалист, и он делает это ради бахвальства. Но это обычно сразу заметно и говорит о низкой квалификации. А теперь представьте, что вы хороший специалист и надобности звенеть этим у вас нет, но вы видите нечто по-настоящему неординарное. Это ваша работа, вы много всего повидали, но видите что-то удивительное, относящееся к вашей профессии. Вы среагируете оживленно и расскажете хозяину о своем удивлении. Вам ничего от него не надо, но вас так порадовало то, что вы увидели, что вы высказались на этот счет. Вот это — направленный фокус без щипцов. Интерес без нужды.

Сложно сказать, насколько картины Алисы поразили Печорина, и что было бы, не имей он планов насчет нее. Но он действительно был воодушевлен и

сфокусирован на ее творчестве.

Фокус — это сильно направленный поток внимания, не рассеянный, не ленивый, не такой, когда одновременно вы думаете о чем-то еще. Высокая концентрация на чем-то, вот что такое направленный фокус. Все остальное можно считать расфокусировкой или блуждающим фокусом, не направленным.

Рыбы отлично умеют направлять фокус, когда им что-то очень нравится, но они направляют его вместе с локусом, пытаются это ухватить и взять. А если не могут взять и не могут отпустить, начинают растворяться в этом сами.

Печорин направлял фокус на картины Алисы, хорошо держа его, и если бы она направила туда же свой фокус и стала послушно следовать за его фокусом, произошло бы примерно то, что получилось у Казановы с Дианой, он овладел бы ее фокусом и стал им управлять. После этого Алиса и сама бы не заметила как, но влюбилась в Печорина, сначала без всякой рефлексии, стихийно.

Это главный прием гипноза, который был знаком еще древним людям. Завладеть фокусом внимания человека и начать этим фокусом управлять — это значит завладеть его волей.

Саморегуляция, она же Король — это способность управлять своим вниманием. Отдайте это человеку и окажетесь под воздействием скрытого гипноза.

Печорин был готов делать нечто подобное, он вообще похож на специалиста по гипнозу, с этим связаны его эксперименты с играми в подчинение, с интересом к этой теме, и любовь к змеям связана с тем же. Но ему не пришлось даже искать способа завладеть фокусом Алисы, все сложилось самым удачным образом для него. И другая девушка, рыба, была бы очарована Печориным сразу и провалилась бы в транс, а потом непрерывно вспоминала бы его глаза, его голос, его речь о ее картинах и через некоторое время вынуждена была бы искать с ним встречи. Еее бы тянуло к нему силой. Силой поля.

Но не Алиса.

Алиса держала свой фокус не на себе, а на нем. Держала сама, не просто он прилип к Печорину. Она и на картины свои фокус направляла, но сама. Она держала свой фокус сама, с локусом внутри. Она слушала, что он говорит о ее картинах, ей было интересно и даже приятно, но она не забывала, что перед ней — отдельная личность. Если Диана в своем эгоцентризме воспринимала Казанову как свою часть, его голос звучал в ее сердце как голос собственного Ангела-Хранителя, то Алиса с интересом слушала другого человека, рассматривала его как отдельную личность. Она помнила, что перед ней — чужой мужик. Золушки никогда не забывают, что перед ними — Другой, а не их продолжение. А рыбы всегда забывают, настолько они погружены в себя и сфокусированы на себе и на своем.

Представьте себе, Казанова описывал Диане, какая она, и та завороженно слушала и верила, а Алиса слушала про свои картины и все пропускала через собственное сознание. Ей было интересно и чем дальше, тем интересней, но ее больше интересовала личность Печорина, а не ОНА САМА, хотя Печорин как и Казанова пытался поставить ее в центр, чтобы захватить ее фокус. Нет, фокус собственный остался в руках Алисы, она направляла его сама, хотя она чувствовала, насколько красиво и сильно воздействует на нее Печорин. Она ощущала, что он пытается захватить ее внимание и ее это скорее всего волновало.

Печорин чувствовал, что фокус Алисы не только не поддается его захвату, он еще и четко направлен на него. Она не очарована до состояния транса, не растеряна, не сбита с толку, она смотрит ясно и дерзко, и даже когда начался конфликт с КСЖ, Алиса осталась совершенно спокойной и уверенной. И это поразило Печорина. Он почувствовал ее силу, и это подействовало на него гипнотически. Можно сказать, что Алиса на время захватила его фокус в то время, как он пытался захватить ее. Особенно вот этим вот неожиданным: «Хочу посмотреть твоих змей». Печорин никак не ожидал такого ее хода посреди конфликта с КСЖ и ушел почти оглушенный. Офигевший от дерзкой выходки Алисы. КСЖ тоже офигел, но и обиделся.

Будь Печорин рыбой, фокус его прилип бы к Алисе и вскоре туда улетел бы и локус, а Печорин стал бы обдумывать что произошло и что случится дальше.

Но печорины не таковы. Они знают, что в первую очередь надо вернуть себе устойчивость и контроль. И только потом — все остальное.

Понятна тема, друзья?

Осталось еще два задания, про Казанову и Нино, там ситуация совсем другая, но тоже — скрещенные фокусы и примерно равные силы.

Попробуете описать, что происходило между Казановой и Нино?

Почему Казанова проиграл до этого? Почему он выиграл сейчас? А Нино выиграла сейчас? А тогда?

Как вы, вообще, понимаете выигрыш в поле?

Я вокруг одного и того же хожу, вокруг фокуса-локуса-границ потому что скоро мы перейдем к элементам игры в рыбалку, к которой я готовлю всех уже три года.

Пока с самых простых элементов начнем, а потом, постепенно, будем учиться делать ходы.

Игра в рыбалку всех ресурсов касается, законы поля и правила игры для всех ресурсов одни и те же. Ресурс любви наглядней, потому что там есть конкретный Другой и динамика своей и чужой СЗ наглядна и очевидна. Это самый простой ресурс для рассмотрения полевых законов, поэтому я им и занимаюсь.

Источник: Эволюция

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Последнее: Векторная пара Штурман-Попрошайка — это главное, что нужно знать о внешнем локусе. Все остальные пары багов — это вариации этого. Их тоже полезно видеть и отличать, но надо помнить, что Штурман-Попрошайка — королевская пара багов. Штурман пытается рулить другими сверху, Попрошайка снизу точно так же пытается другими рулить. Вчера мы разбирали задания теста и было […]