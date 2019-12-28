Мнение: Экс-замглавы МИД Украины: Наша страна одержала две победы, поразившие Россию



На Украине наперебой принялись обсуждать число «побед» над Россией в уходящем году. Так, президент Зеленский назвал выплату 2,9 млрд долларов «Газпромом» «Нафтогазу» «новой большой победой». Вторит президенту Украины и экс-замглавы МИД страны Елена Зеркаль, но по другому поводу.

По словам Зеркаль, в 2019 году Украина «одержала над Россией две очень важные победы». По её словам, речь идёт о победах в суде.

Елена Зеркаль, сравнивая Украину и Россию с Давидом и Голиафом, заявляет, что у Украины, как у пастуха Давида, есть «праща», которая позволяет побеждать на судебных площадках.

Г-жу Зеркаль цитирует украинский еженедельник «Зеркало недели»:

В 2019 году наша страна одержала две важные победы, которые поразили Россию.

О каких же «победах», по мнению бывшей замминистра иностранных дел Украины, "поразивших РФ", идёт речь?

Первой «перемогой» Зеркаль считает возвращение Россией моряков ВМСУ и судов Украине – по решению международного морского трибунала. Второй – решение Международного суда ООН, который, по словам Зеркаль, «отклонил возражения РФ по иску в рамках конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации форм расовой дискриминации. При этом сама Зеркаль констатирует, что эту «победу многие международные эксперты таковой не считают».

Зеркаль:

Такая позиция с их стороны играет на стороне России.

При этом Зеркаль не уточнила, когда Украина добудет главную для себя победу — прекратит обстреливать собственных граждан на Донбассе…

Заявляя о том, что "победы Украины поразили Россию", Зеркаль не без сожаления добавила, что "не обескровили окончательно".

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Источник: Конт

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Последнее: На Украине наперебой принялись обсуждать число «побед» над Россией в уходящем году. Так, президент Зеленский назвал выплату 2,9 млрд долларов «Газпромом» «Нафтогазу» «новой большой победой». Вторит президенту Украины и экс-замглавы МИД страны Елена Зеркаль, но по другому поводу. По словам Зеркаль, в 2019 году Украина «одержала над Россией две очень важные победы». По её словам, […]