NASA обнаружило в космосе «рождественскую ель»

28.12.2019, 20:37, Новости дня

Американское космическое агентство NASA опубликовало фотографию обнаруженной в космосе рождественской елки.

В NASA рассказали, что с помощью телескопа «Спитцер» был сделан снимок фигуры, которую ученые назвали «Снежинка». Они отметили, что также можно увидеть очертания елки, украшенной звездами, передает «Рен ТВ».

Агентство уточнило, что запечатленные на снимке звездообразующие облака – это динамические структуры, а по расположению звезд можно судить, что они являются новорожденными. Ученые отмечают, что эти звезды покинут места своего рождения примерно через 100 тыс. лет, и тогда эта область потеряет сходство с елкой или снежинкой.

Ранее Роскосмос опубликовал сделанное из космоса фото дождя на Земле.



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Последнее: Американское космическое агентство NASA опубликовало фотографию обнаруженной в космосе рождественской елки. В NASA рассказали, что с помощью телескопа «Спитцер» был сделан снимок фигуры, которую ученые назвали «Снежинка». Они отметили, что также можно увидеть очертания елки, украшенной звездами, передает «Рен ТВ». Агентство уточнило, что запечатленные на снимке звездообразующие облака – это динамические структуры, а по расположению […]

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